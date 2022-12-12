В Ельцин Центре припомнят, как рухнул Советский Союз и к чему это привело

В Ельцин Центре пройдет выставка «Пятнадцать оттенков советского» про распад СССР

13 декабря 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

На выставке посетителей фотоочерки о жизни бывших стран СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ельцин Центр представит экспозицию о распаде СССР и дальнейших возможных путях развития каждого участника союза. Мероприятие пройдет в рамках выставки фотокорреспондента Евгения Кондакова «Пятнадцать оттенков советского». Информация об этом появилась на сайте центра. «Это попытка ответить на вопрос — могло ли случиться по-другому? Мог ли Советский Союз сохраниться? Могли ли пятнадцать стран, образовавшихся на его месте, выбрать иной путь, чем тот, по которому они пошли? Могла бы иначе выглядеть сегодня Эстония? А Туркмения?» — указано в описании выставки. С помощью фотографий, сделанных в течение 30 лет, Евгений Кондаков попытается рассказать екатеринбуржцам о том, как в каждой отдельно взятой стране бывшего союза менялась жизнь. «Биография оказалась недлинной, хотя и яркой. Но легкость, с которой перестал существовать Советский Союз, оказалась обманчивой», — говорится в анонсе мероприятия. Представители ЕЦ подчеркивают, что распад СССР не мог не задеть «обломками еще пару поколений». Открытие выставки «Пятнадцать оттенков советского» пройдет 13 декабря в круглом зале на третьем этаже Ельцин Центра. Фотоочерки о жизни бывших стран СССР будут доступны до 12 февраля 2023 года. Вход на мероприятие свободный.

Ельцин Центр представит экспозицию о распаде СССР и дальнейших возможных путях развития каждого участника союза. Мероприятие пройдет в рамках выставки фотокорреспондента Евгения Кондакова «Пятнадцать оттенков советского». Информация об этом появилась на сайте центра. «Это попытка ответить на вопрос — могло ли случиться по-другому? Мог ли Советский Союз сохраниться? Могли ли пятнадцать стран, образовавшихся на его месте, выбрать иной путь, чем тот, по которому они пошли? Могла бы иначе выглядеть сегодня Эстония? А Туркмения?» — указано в описании выставки. С помощью фотографий, сделанных в течение 30 лет, Евгений Кондаков попытается рассказать екатеринбуржцам о том, как в каждой отдельно взятой стране бывшего союза менялась жизнь. «Биография оказалась недлинной, хотя и яркой. Но легкость, с которой перестал существовать Советский Союз, оказалась обманчивой», — говорится в анонсе мероприятия. Представители ЕЦ подчеркивают, что распад СССР не мог не задеть «обломками еще пару поколений». Открытие выставки «Пятнадцать оттенков советского» пройдет 13 декабря в круглом зале на третьем этаже Ельцин Центра. Фотоочерки о жизни бывших стран СССР будут доступны до 12 февраля 2023 года. Вход на мероприятие свободный.