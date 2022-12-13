13 декабря 2022

Погибших от взрыва в жилом доме пенсионеров из Нижневартовска кремируют в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После кремации прах погибших вернут в Нижневартовск для захоронения Фото:
новость из сюжета
Взрыв газа в Нижневартовске

Погибших в результате взрыва пятиэтажки на Мира в Нижневартовске (ХМАО) пенсионеров кремируют в Сургуте. Источник, близкий к семье, рассказал корреспонденту URA.RU, что прах после кремации доставят в Нижневартовск для захоронения.

«Чету пенсионеров из Нижневартовска, скончавшихся в ожоговом центре Сургута после многочисленных ожогов, кремируют. Прах доставят обратно в Нижневартовск, где и пройдет церемония прощания», — сообщил инсайдер.

Оба пациента получили ожоги порядка 80% поверхности тел из-за взрыва газового баллона. В вечер трагедии их госпитализировали сначала в Нижневартовскую окружную клиническую больницу, а затем в ожоговый центр Сургута. Врачи боролись за их жизни, но спасти пациентов не удалось: 62-летняя женщина скончалась 7 декабря, ее 67-летний супруг — 12 декабря.

Ранее URA.RU сообщало о смерти пациента ожогового центра Сургута, пострадавшего от взрыва в жилом доме Нижневартовска. Информацию подтвердили в Следственном комитете ХМАО.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки

Погибших в результате взрыва пятиэтажки на Мира в Нижневартовске (ХМАО) пенсионеров кремируют в Сургуте. Источник, близкий к семье, рассказал корреспонденту URA.RU, что прах после кремации доставят в Нижневартовск для захоронения. «Чету пенсионеров из Нижневартовска, скончавшихся в ожоговом центре Сургута после многочисленных ожогов, кремируют. Прах доставят обратно в Нижневартовск, где и пройдет церемония прощания», — сообщил инсайдер. Оба пациента получили ожоги порядка 80% поверхности тел из-за взрыва газового баллона. В вечер трагедии их госпитализировали сначала в Нижневартовскую окружную клиническую больницу, а затем в ожоговый центр Сургута. Врачи боролись за их жизни, но спасти пациентов не удалось: 62-летняя женщина скончалась 7 декабря, ее 67-летний супруг — 12 декабря. Ранее URA.RU сообщало о смерти пациента ожогового центра Сургута, пострадавшего от взрыва в жилом доме Нижневартовска. Информацию подтвердили в Следственном комитете ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...