Погибших от взрыва в жилом доме пенсионеров из Нижневартовска кремируют в Сургуте

Погибших в результате взрыва пятиэтажки на Мира в Нижневартовске (ХМАО) пенсионеров кремируют в Сургуте. Источник, близкий к семье, рассказал корреспонденту URA.RU, что прах после кремации доставят в Нижневартовск для захоронения.
«Чету пенсионеров из Нижневартовска, скончавшихся в ожоговом центре Сургута после многочисленных ожогов, кремируют. Прах доставят обратно в Нижневартовск, где и пройдет церемония прощания», — сообщил инсайдер.
Оба пациента получили ожоги порядка 80% поверхности тел из-за взрыва газового баллона. В вечер трагедии их госпитализировали сначала в Нижневартовскую окружную клиническую больницу, а затем в ожоговый центр Сургута. Врачи боролись за их жизни, но спасти пациентов не удалось: 62-летняя женщина скончалась 7 декабря, ее 67-летний супруг — 12 декабря.
Ранее URA.RU сообщало о смерти пациента ожогового центра Сургута, пострадавшего от взрыва в жилом доме Нижневартовска. Информацию подтвердили в Следственном комитете ХМАО.
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