12 декабря 2022

В ХМАО скончался еще один пострадавший при взрыве газа в Нижневартовске

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5 декабря мужчина был доставлен в Сургут бортом санавиации Фото:
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Взрыв газа в Нижневартовске

В ХМАО скончался мужчина, в квартире которого, по предварительным данным, произошел взрыв газового баллона в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«Да, мужчина скончался. Сегодня пришло сообщение о смерти. Подробностей сообщить не можем, так как данные от медиков еще не поступили», — сообщили в ведомстве.

Мужчина и женщина пострадавшие при взрыве газа в доме на улице Мира города Нижневартовск были доставлены в ожоговый центр Сургута бортом санавиации. Врачи оценивали их состояние как крайне тяжелое. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице скончалась одна из пострадавших в ЧП после взрыва в Нижневартовске.

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В ХМАО скончался мужчина, в квартире которого, по предварительным данным, произошел взрыв газового баллона в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «Да, мужчина скончался. Сегодня пришло сообщение о смерти. Подробностей сообщить не можем, так как данные от медиков еще не поступили», — сообщили в ведомстве. Мужчина и женщина пострадавшие при взрыве газа в доме на улице Мира города Нижневартовск были доставлены в ожоговый центр Сургута бортом санавиации. Врачи оценивали их состояние как крайне тяжелое. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице скончалась одна из пострадавших в ЧП после взрыва в Нижневартовске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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