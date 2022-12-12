В ХМАО скончался еще один пострадавший при взрыве газа в Нижневартовске

13 декабря 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

5 декабря мужчина был доставлен в Сургут бортом санавиации Фото: Елена Антипина новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске В ХМАО скончался мужчина, в квартире которого, по предварительным данным, произошел взрыв газового баллона в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «Да, мужчина скончался. Сегодня пришло сообщение о смерти. Подробностей сообщить не можем, так как данные от медиков еще не поступили», — сообщили в ведомстве. Мужчина и женщина пострадавшие при взрыве газа в доме на улице Мира города Нижневартовск были доставлены в ожоговый центр Сургута бортом санавиации. Врачи оценивали их состояние как крайне тяжелое. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице скончалась одна из пострадавших в ЧП после взрыва в Нижневартовске.

В ХМАО скончался мужчина, в квартире которого, по предварительным данным, произошел взрыв газового баллона в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «Да, мужчина скончался. Сегодня пришло сообщение о смерти. Подробностей сообщить не можем, так как данные от медиков еще не поступили», — сообщили в ведомстве. Мужчина и женщина пострадавшие при взрыве газа в доме на улице Мира города Нижневартовск были доставлены в ожоговый центр Сургута бортом санавиации. Врачи оценивали их состояние как крайне тяжелое. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице скончалась одна из пострадавших в ЧП после взрыва в Нижневартовске.