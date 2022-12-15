В ЯНАО назвали самые востребованные и редкие профессии на рынке труда

Вакансия машиниста оказалась самой востребованной профессией в ЯНАО

16 декабря 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

Самой востребованной вакансией на рынке труда стала профессия машиниста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО самой востребованной вакансией на рынке труда стала профессия машиниста, а наиболее редко встречающейся — брокера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter. «По итогам 2022 года в топ самых востребованных профессий в России вошли: машинист (6,1% от общего количества вакансий в регионе), продавец (5,8%), водитель (5,8%), менеджер по продажам (4,5%) и слесарь (2,9%). Наиболее редко среди соискателей в ЯНАО встречались — бизнес-аналитик, комплаенс-менеджер, методолог и брокер (не более 2 резюме)», — сказано в сообщении. Также в сообщении говорится, что в ТОП-10 востребованных профессий попали бухгалтер — 4,3%, экономист — 4,1%, администратор — 3,4%. Десятку самых популярных вакансий замыкают работники делопроизводства, инженер-конструкторы и секретари. Ранее URA.RU сообщало о профессиях, которые находятся в дефиците у работодателей. В регионе не хватает медицинского и строительного персонала, а также специалистов по добыче сырья.

В ЯНАО самой востребованной вакансией на рынке труда стала профессия машиниста, а наиболее редко встречающейся — брокера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter. «По итогам 2022 года в топ самых востребованных профессий в России вошли: машинист (6,1% от общего количества вакансий в регионе), продавец (5,8%), водитель (5,8%), менеджер по продажам (4,5%) и слесарь (2,9%). Наиболее редко среди соискателей в ЯНАО встречались — бизнес-аналитик, комплаенс-менеджер, методолог и брокер (не более 2 резюме)», — сказано в сообщении. Также в сообщении говорится, что в ТОП-10 востребованных профессий попали бухгалтер — 4,3%, экономист — 4,1%, администратор — 3,4%. Десятку самых популярных вакансий замыкают работники делопроизводства, инженер-конструкторы и секретари. Ранее URA.RU сообщало о профессиях, которые находятся в дефиците у работодателей. В регионе не хватает медицинского и строительного персонала, а также специалистов по добыче сырья.