В Перми загорелся ТЦ депутата заксобрания

В Перми загорелся ТРК «Колизей»

Пожарные прибыли к «Колизей Синема» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В пермском ТРК «Колизей», одним из собственников которого является депутат пермского заксобрания Юрий Борисовец, произошло задымление. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Сообщение о незначительном задымлении в ТРК „Колизей Синема“ (г. Пермь) поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Пермскому краю в 17 час. 57 мин. (мст)», — сообщили в пресс-службе. К ТРК подъехали 12 единиц техники 40 человек.

По оперативной информации, пострадавших и погибших нет. До прибытия пожарных эвакуировали 200 человек. Сейчас на месте проводятся проверочные мероприятия. ТРК принедлажит ГК «Риал», одним из собственников которой является депутат заксобрания Юрий Борисовец.