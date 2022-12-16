В Перми загорелся ТЦ депутата заксобрания

В Перми загорелся ТРК «Колизей»
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Закрытые из-за пандемии торговые центры. Пермь, колизей
Пожарные прибыли к «Колизей Синема» Фото:

В пермском ТРК «Колизей», одним из собственников которого является депутат пермского заксобрания Юрий Борисовец, произошло задымление. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Сообщение о незначительном задымлении в ТРК „Колизей Синема“ (г. Пермь) поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Пермскому краю в 17 час. 57 мин. (мст)», — сообщили в пресс-службе. К ТРК подъехали 12 единиц техники 40 человек.

По оперативной информации, пострадавших и погибших нет. До прибытия пожарных эвакуировали 200 человек. Сейчас на месте проводятся проверочные мероприятия. ТРК принедлажит ГК «Риал», одним из собственников которой является депутат заксобрания Юрий Борисовец.

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В пермском ТРК «Колизей», одним из собственников которого является депутат пермского заксобрания Юрий Борисовец, произошло задымление. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю. «Сообщение о незначительном задымлении в ТРК „Колизей Синема“ (г. Пермь) поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Пермскому краю в 17 час. 57 мин. (мст)», — сообщили в пресс-службе. К ТРК подъехали 12 единиц техники 40 человек. По оперативной информации, пострадавших и погибших нет. До прибытия пожарных эвакуировали 200 человек. Сейчас на месте проводятся проверочные мероприятия. ТРК принедлажит ГК «Риал», одним из собственников которой является депутат заксобрания Юрий Борисовец.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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