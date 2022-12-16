Сотрудники ТЦ в Перми, где произошло задымление, вернулись внутрь здания

Сейчас пожарные устанавливают причины задымления в здании ТРЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники торгово-развлекательного центра «Колизей-Синема» в Перми, эвакуированные из-за задымления в здании, вернулись на рабочие места. Об этом корреспонденту URA.RU одна из сотрудниц ТРЦ.

«Всех сотрудников пропустили на рабочие места, посетителей внутрь здания пока не пускают», — сообщила собеседница агентства. Сейчас на месте продолжают работать пожарно-спасательные службы. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о задымление в ТРК «Колизей Синема» поступило в оперативные службы ведомства в 17:57 по местному времени.

К месту вызова прибыло 12 единиц техники и 40 человек личного состава. «До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировалось 200 человек. Погибших и пострадавших нет», — информирует пресс-служба ведомства. По предварительным данным, задымление произошло в электрощитке на пятом этаже здания. Сейчас в ГУ МЧС устанавливают обстоятельства, и причина возгорания устанавливаются.

Пожарные ГУ МЧС, а также сотрудники ТРЦ «Колизей-Синема» находятся на пятом этаже здания, где произошло задымление Фото: Анна Ташлыкова

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«В здание ТРЦ пустили всех посетителей, сейчас он продолжает работать в прежнем режиме», — передает корреспондент URA.RU.