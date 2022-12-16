В пермском ТРК «Колизей Синема» назвали причину задымления

В ТЦ на пятом этаже задымился щиток Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ТРК «Колизей Синема» в Перми задымился электрический щиток на пятом этаже. Помещение арендует аренный лазертаг «Арена Квазар». Об этом URA.RU сообщила управляющая ТЦ «Колизей Синема» Марина Медведева.

«Щиток у них задымился, автоматически сработала пожарная сигнализация и поступил вызов на пульт дежурных. Все сработали по инструкции, быстро все устранили до приезда пожарных. Все хорошо, пострадавших нет», — рассказала URA.RU Марина Медведева.

Управляющая отметила, что из-за срабатывания противопожарной системы сейчас в торговом центре льется вода — будет небольшой потоп, который нужно будет устранить.

Ранее URA.RU публиковало слова работников ТЦ. Около 200 человек эвакуировались.