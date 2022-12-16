В пермском ТРК «Колизей Синема» назвали причину задымления

В ТРК «Колизей Синема» в Перми задымился электрический щиток на пятом этаже. Помещение арендует аренный лазертаг «Арена Квазар». Об этом URA.RU сообщила управляющая ТЦ «Колизей Синема» Марина Медведева.
«Щиток у них задымился, автоматически сработала пожарная сигнализация и поступил вызов на пульт дежурных. Все сработали по инструкции, быстро все устранили до приезда пожарных. Все хорошо, пострадавших нет», — рассказала URA.RU Марина Медведева.
Управляющая отметила, что из-за срабатывания противопожарной системы сейчас в торговом центре льется вода — будет небольшой потоп, который нужно будет устранить.
Ранее URA.RU публиковало слова работников ТЦ. Около 200 человек эвакуировались.
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