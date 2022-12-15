В Сургуте очевидец ЧП в доме, где обрушился балкон, поделился эмоциями. Видео

16 декабря 2022 в 22:10 Размер текста - 17 +

Из-за взрыва самогонного аппарата в многоэтажке выбило раму Фото: Евгений Неупокоев © URA.RU В Сургуте сосед жителя многоэтажки на проспекте Ленина, 38 был на балконе в момент взрыва самогонного аппарата. На месте происшествия он рассказал корреспонденту URA.RU, что услышал сильный хлопок и почувствовал, что стены задрожали. «МЧС-ники вышли и сказали, что это самогонный аппарат [взорвался]. Хлопок был очень сильный, стены задрожали. Потом я вышел и увидел, что раму выбило», — поделился житель квартиры, расположенной снизу. По словам очевидца, у его соседа проблемы с алкоголем. «Сосед неблагополучный попался. Постоянно квасит, но такого раньше не было», — добавил сургутянин. Ранее URA.RU писало, что из-за взрыва самогонного аппарата в многоэтажке Сургута пострадали припаркованные под окнами машины. В результате ЧП оказалась поврежденной межкомнатная стена и обрушилась часть балкона.

В Сургуте сосед жителя многоэтажки на проспекте Ленина, 38 был на балконе в момент взрыва самогонного аппарата. На месте происшествия он рассказал корреспонденту URA.RU, что услышал сильный хлопок и почувствовал, что стены задрожали. «МЧС-ники вышли и сказали, что это самогонный аппарат [взорвался]. Хлопок был очень сильный, стены задрожали. Потом я вышел и увидел, что раму выбило», — поделился житель квартиры, расположенной снизу. По словам очевидца, у его соседа проблемы с алкоголем. «Сосед неблагополучный попался. Постоянно квасит, но такого раньше не было», — добавил сургутянин. Ранее URA.RU писало, что из-за взрыва самогонного аппарата в многоэтажке Сургута пострадали припаркованные под окнами машины. В результате ЧП оказалась поврежденной межкомнатная стена и обрушилась часть балкона.