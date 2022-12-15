15 декабря 2022

В Сургуте очевидец ЧП в доме, где обрушился балкон, поделился эмоциями. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за взрыва самогонного аппарата в многоэтажке выбило раму Фото:

В Сургуте сосед жителя многоэтажки на проспекте Ленина, 38 был на балконе в момент взрыва самогонного аппарата. На месте происшествия он рассказал корреспонденту URA.RU, что услышал сильный хлопок и почувствовал, что стены задрожали.

«МЧС-ники вышли и сказали, что это самогонный аппарат [взорвался]. Хлопок был очень сильный, стены задрожали. Потом я вышел и увидел, что раму выбило», — поделился житель квартиры, расположенной снизу.

По словам очевидца, у его соседа проблемы с алкоголем. «Сосед неблагополучный попался. Постоянно квасит, но такого раньше не было», — добавил сургутянин.

Ранее URA.RU писало, что из-за взрыва самогонного аппарата в многоэтажке Сургута пострадали припаркованные под окнами машины. В результате ЧП оказалась поврежденной межкомнатная стена и обрушилась часть балкона.

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В Сургуте сосед жителя многоэтажки на проспекте Ленина, 38 был на балконе в момент взрыва самогонного аппарата. На месте происшествия он рассказал корреспонденту URA.RU, что услышал сильный хлопок и почувствовал, что стены задрожали. «МЧС-ники вышли и сказали, что это самогонный аппарат [взорвался]. Хлопок был очень сильный, стены задрожали. Потом я вышел и увидел, что раму выбило», — поделился житель квартиры, расположенной снизу. По словам очевидца, у его соседа проблемы с алкоголем. «Сосед неблагополучный попался. Постоянно квасит, но такого раньше не было», — добавил сургутянин. Ранее URA.RU писало, что из-за взрыва самогонного аппарата в многоэтажке Сургута пострадали припаркованные под окнами машины. В результате ЧП оказалась поврежденной межкомнатная стена и обрушилась часть балкона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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