Мэр из ХМАО вручил ключи от новых квартир жителям аварийных домов. Видео

Глава Нягани Ямашев: ключи от новых квартир получили жители трех аварийных домов

18 декабря 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Ямашев вручил ключи сорока семьям из аварийных домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев вручил ключи от новых квартир жителям трех аварийных домов. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня мы в торжественной обстановке вручаем ключи от новых квартир, тем самым продолжая расселение аварийного жилого фонда. Мы проводим расселение сразу из трех аварийных домов, 40 семей улучшат свои жилищные условия», — говорит глава Нягани на торжественной церемонии вручения ключей. Иван Ямашев от себя лично поздравил всех с новосельем и пожелал скорее обустроиться и встретить Новый год в новых квартирах. Он отметил, что новоселы переезжают в центр города, в новый микрорайон, где планируется строительство детского садика, школы и театра. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовского района Борис Саломатин пообещал расселить все аварийное жилье до конца 2024 года. За последние пять лет объем аварийного жилья в районе снизился с 24 тысяч квадратных метров до 6 тысяч. До конца 2024 года планируется расселить оставшиеся 6 тысяч.

Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев вручил ключи от новых квартир жителям трех аварийных домов. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня мы в торжественной обстановке вручаем ключи от новых квартир, тем самым продолжая расселение аварийного жилого фонда. Мы проводим расселение сразу из трех аварийных домов, 40 семей улучшат свои жилищные условия», — говорит глава Нягани на торжественной церемонии вручения ключей. Иван Ямашев от себя лично поздравил всех с новосельем и пожелал скорее обустроиться и встретить Новый год в новых квартирах. Он отметил, что новоселы переезжают в центр города, в новый микрорайон, где планируется строительство детского садика, школы и театра. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовского района Борис Саломатин пообещал расселить все аварийное жилье до конца 2024 года. За последние пять лет объем аварийного жилья в районе снизился с 24 тысяч квадратных метров до 6 тысяч. До конца 2024 года планируется расселить оставшиеся 6 тысяч.