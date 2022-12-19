Беженец из Украины заявил об унижении со стороны «системы» Великобритании

19 декабря 2022 в 09:23 Размер текста - 17 +

Украинские беженцы зависят от своих арендодателей в Британии, заявил Игорь Исид Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Благополучность системы Великобритании, а также высокомерие и рычаги влияния рядовых британцев делают жизнь украинских беженцев не территории Соединенного Королевства унизительной и трудной. Об этом рассказал беженец с Украины Игорь Исид. «Система оскорбляет и унижает достоинство беженца», — цитирует Игоря Исида издание Wales Online . По словам беженца, обеспеченность Британии негативно влияет на беженцев с Украины. Любые возможные конфликты со «спонсором» могут повлиять на потерю для беженца крыши над головой и сделать его обреченным на выживание. Трудности с поиском жилья и иные бытовые препятствия могут сломить любого человека, отметил Исид. Также его пугает невероятная зависимость украинцев от тех, кто их приютил, а повышение стоимости жизни заставляет многих арендодателей и вовсе отказываться от поддержки приезжих. Ранее британцы столкнулись с чувством стыда из-за помощи украинским беженцам и желанием вернуться к обычной жизни. Украинская беженка приняла решение вернуться на родину после того, как не смогла справиться с уровнем стоимости жизни и поиском жилья в Великобритании, передает RT. В целом, британские СМИ констатируют общую усталость от беженцев с Украины по всей Европе, сообщает телеканал 360.

Благополучность системы Великобритании, а также высокомерие и рычаги влияния рядовых британцев делают жизнь украинских беженцев не территории Соединенного Королевства унизительной и трудной. Об этом рассказал беженец с Украины Игорь Исид. «Система оскорбляет и унижает достоинство беженца», — цитирует Игоря Исида издание Wales Online. По словам беженца, обеспеченность Британии негативно влияет на беженцев с Украины. Любые возможные конфликты со «спонсором» могут повлиять на потерю для беженца крыши над головой и сделать его обреченным на выживание. Трудности с поиском жилья и иные бытовые препятствия могут сломить любого человека, отметил Исид. Также его пугает невероятная зависимость украинцев от тех, кто их приютил, а повышение стоимости жизни заставляет многих арендодателей и вовсе отказываться от поддержки приезжих. Ранее британцы столкнулись с чувством стыда из-за помощи украинским беженцам и желанием вернуться к обычной жизни. Украинская беженка приняла решение вернуться на родину после того, как не смогла справиться с уровнем стоимости жизни и поиском жилья в Великобритании, передает RT. В целом, британские СМИ констатируют общую усталость от беженцев с Украины по всей Европе, сообщает телеканал 360.