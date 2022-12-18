Аналитики по путешествиям составили топ лучших ресторанов ЯНАО в 2022 году

Сайт Tripadvisor опубликован топ лучших ресторанов ЯНАО Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сайт Tripadvisor опубликовал топ лучших ресторанов ЯНАО в 2022 году. С самой высокой оценкой, согласно отзывам путешественников, стал «Dickens Pub» с европейской кухней.

«На первом месте оказался „Dickens Pub“ с европейской кухней в Новом Уренгое. 98 путешественников по пятибалльной системе оценили заведение: питание — 4, обслуживание — 4, цена/качество — 4, атмосфера — 4,5 балла. В комментариях посетители отметили, что в заведении им понравились „похмельные пельмени“ и жаркое», — говорится на сайте.

На втором месте ресторан с русской кухней «Охота» в Салехарде. Питание, обслуживание и атмосферу 61 посетитель оценил на 4,5 балла, цена/качество на 4. Большое впечатление произвел уклон ресторана на мясо дичи. В тройку лидеров попал ресторан итальянской, европейской, центральноевропейской кухни «Maria Mia» расположенный в Новом Уренгое. Его посетители оценили так же, как и предыдущий. В комментариях выделена отличная работа обслуживающего персонала.

«Кофейня Максим» из Салехарда оказалась на четвертом месте рейтинга с общей оценкой в 4 балла. Ресторан «Черчилль» в Новом Уренгое предложил гостям стейк-хаус, европейскую, русскую кухню и оказался на пятом месте. Тип европейской и русской кухни ресторана «Белая Лошадь» в Ноябрьске оказался на шестом месте с оценкой в 4 балла. «Байк-паб 1000 миль» из Ноябрьска занял седьмую позицию. Кафе — булочная «Поль Бейкери» в Новом Уренгое заняла восьмое место. «13Rules» в Новом Уренгое с фастфудом занял девятую позицию. Гриль «Гринго» из Нового Уренгоя замкнул десятку лидеров.

Ранее URA.RU сообщало, что в ряде городов ЯНАО откроются рестораны «Вкусно и точка». На данный момент готовятся документы для получения разрешения на строительство.