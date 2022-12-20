20 декабря 2022
19 декабря 2022

В «Столото» рассказали, на что жители ЯНАО, ставшие миллионерами, потратили деньги

«Столото»: победители из ЯНАО потратили деньги на покупку квартиры и ремонт машины
© Служба новостей «URA.RU»
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Выиграш в лотерею ямальцы потратили на покупку недвижимости и ремонт авто Фото:

Жители ЯНАО, выигравшие в новогодних тиражах «Русского лото», потратили деньги на покупку недвижимости и ремонт автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», победителями стали сотрудник научного центр Елена Шинкарук и пенсионер Сергей Сергиенко.

«Решение принимала вместе с мужем. Обоюдно пришли к мнению, что лучше купить просторную квартиру. После выигрыша жизнь не изменилась, только стало больше веры в следующую победу. Если удастся выиграть вновь значительную сумму, то сменим регион места жительства», — цитирует слова победительницы пресс-служба компании.

Шинкарук, выигравшая миллион, добавила, что изначально хотела вложить средства в строительство загородного дома, о котором давно мечтала. Второй ямалец, которому посчастливилось выиграть 706 577 рублей, только спустя пять месяцев после розыгрыша «Русского лото» узнал о том, что стал победителем.

«Выигрыш потратил на ремонт автомобиля, как и планировал! Участвую дальше, чтобы на следующий приз купить сыну квартиру поближе к столице, а себе машину поновее!» — рассказал Сергиенко.

Ранее сообщалось, что ямальцам удалось выиграть в новогодних тиражах более 56 миллионов рублей. За пять лет четверо жителей региона стали миллионерами.

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Жители ЯНАО, выигравшие в новогодних тиражах «Русского лото», потратили деньги на покупку недвижимости и ремонт автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», победителями стали сотрудник научного центр Елена Шинкарук и пенсионер Сергей Сергиенко. «Решение принимала вместе с мужем. Обоюдно пришли к мнению, что лучше купить просторную квартиру. После выигрыша жизнь не изменилась, только стало больше веры в следующую победу. Если удастся выиграть вновь значительную сумму, то сменим регион места жительства», — цитирует слова победительницы пресс-служба компании. Шинкарук, выигравшая миллион, добавила, что изначально хотела вложить средства в строительство загородного дома, о котором давно мечтала. Второй ямалец, которому посчастливилось выиграть 706 577 рублей, только спустя пять месяцев после розыгрыша «Русского лото» узнал о том, что стал победителем. «Выигрыш потратил на ремонт автомобиля, как и планировал! Участвую дальше, чтобы на следующий приз купить сыну квартиру поближе к столице, а себе машину поновее!» — рассказал Сергиенко. Ранее сообщалось, что ямальцам удалось выиграть в новогодних тиражах более 56 миллионов рублей. За пять лет четверо жителей региона стали миллионерами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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