В «Столото» рассказали, на что жители ЯНАО, ставшие миллионерами, потратили деньги

Жители ЯНАО, выигравшие в новогодних тиражах «Русского лото», потратили деньги на покупку недвижимости и ремонт автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», победителями стали сотрудник научного центр Елена Шинкарук и пенсионер Сергей Сергиенко.
«Решение принимала вместе с мужем. Обоюдно пришли к мнению, что лучше купить просторную квартиру. После выигрыша жизнь не изменилась, только стало больше веры в следующую победу. Если удастся выиграть вновь значительную сумму, то сменим регион места жительства», — цитирует слова победительницы пресс-служба компании.
Шинкарук, выигравшая миллион, добавила, что изначально хотела вложить средства в строительство загородного дома, о котором давно мечтала. Второй ямалец, которому посчастливилось выиграть 706 577 рублей, только спустя пять месяцев после розыгрыша «Русского лото» узнал о том, что стал победителем.
«Выигрыш потратил на ремонт автомобиля, как и планировал! Участвую дальше, чтобы на следующий приз купить сыну квартиру поближе к столице, а себе машину поновее!» — рассказал Сергиенко.
Жители ЯНАО, выигравшие в новогодних тиражах «Русского лото», потратили деньги на покупку недвижимости и ремонт автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», победителями стали сотрудник научного центр Елена Шинкарук и пенсионер Сергей Сергиенко. «Решение принимала вместе с мужем. Обоюдно пришли к мнению, что лучше купить просторную квартиру. После выигрыша жизнь не изменилась, только стало больше веры в следующую победу. Если удастся выиграть вновь значительную сумму, то сменим регион места жительства», — цитирует слова победительницы пресс-служба компании. Шинкарук, выигравшая миллион, добавила, что изначально хотела вложить средства в строительство загородного дома, о котором давно мечтала. Второй ямалец, которому посчастливилось выиграть 706 577 рублей, только спустя пять месяцев после розыгрыша «Русского лото» узнал о том, что стал победителем. «Выигрыш потратил на ремонт автомобиля, как и планировал! Участвую дальше, чтобы на следующий приз купить сыну квартиру поближе к столице, а себе машину поновее!» — рассказал Сергиенко. Ранее сообщалось, что ямальцам удалось выиграть в новогодних тиражах более 56 миллионов рублей. За пять лет четверо жителей региона стали миллионерами.