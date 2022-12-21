Специалисты советуют натирать кожицу мандаринов растительным маслом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чтобы мандарины дольше хранились, нужно натирать их кожицу растительным маслом и хранить в специальных условиях. Такое совет размещен на сайте управления Роспотребнадзора по Курганской области.

«Помните, что спелые фрукты долго не хранятся. Если вы купили их заранее, то постарайтесь хранить их правильно. Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом, поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов», — указано в сообщении.

Представители ведомства посоветовали выбирать красивые плоды с ровной кожицей без гнили и пятнышек. В Роспотребнадзоре отметили, что мандаринам нельзя дать засохнуть. Вместо пакета их нужно поместить в сетку, а веточки с листочками стоит оставить — для продления срока годности. Также курганцам посоветовали выбрасывать цедру импортных апельсинов и мандаринов и тщательно мыть после этого руки, так как цитрусовые обрабатывают компонентами, которые могут вызвать астму. Фрукты рекомендуют мыть теплой водой с мылом.

Ранее представители ведомства сообщали горожанам, что с помощью горячей воды можно проверить, настоящая ли красная икра. Натуральный продукт немного побелеет и опустится на дно.