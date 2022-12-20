В Нягани снесли расселенный аварийный дом Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев сообщил о сносе аварийного дома, который представляет опасность для жителей города. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Сегодня был произведен снос дома №3 по улице Пионерской. Ветхие, пустующие деревянные строения могут стать источником опасности для няганцев. Предупреждая возможные непредвиденные ситуации, такие объекты в короткие отключают от городских сетей», — говорится в сообщении.

Глава уточнил, что сносится дом, жители которого на прошлой неделе получили ключи от новых квартир и уже переехали. Он так же отметил, что после обрушения здания и вывоза мусора, земля на месте дома будет рекультивирована.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев вручил жителям трех аварийных домов ключи от новых квартир. Новоселы переезжают в центр города, в новый микрорайон, где планируется строительство детского садика, школы и театра.