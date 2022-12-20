20 декабря 2022

Мэр из ХМАО сообщил о сносе опасных объектов. Видео

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В Нягани снесли расселенный аварийный дом Фото:

Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев сообщил о сносе аварийного дома, который представляет опасность для жителей города. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Сегодня был произведен снос дома №3 по улице Пионерской. Ветхие, пустующие деревянные строения могут стать источником опасности для няганцев. Предупреждая возможные непредвиденные ситуации, такие объекты в короткие отключают от городских сетей», — говорится в сообщении.

Глава уточнил, что сносится дом, жители которого на прошлой неделе получили ключи от новых квартир и уже переехали. Он так же отметил, что после обрушения здания и вывоза мусора, земля на месте дома будет рекультивирована.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев вручил жителям трех аварийных домов ключи от новых квартир. Новоселы переезжают в центр города, в новый микрорайон, где планируется строительство детского садика, школы и театра.

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Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев сообщил о сносе аварийного дома, который представляет опасность для жителей города. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «Сегодня был произведен снос дома №3 по улице Пионерской. Ветхие, пустующие деревянные строения могут стать источником опасности для няганцев. Предупреждая возможные непредвиденные ситуации, такие объекты в короткие отключают от городских сетей», — говорится в сообщении. Глава уточнил, что сносится дом, жители которого на прошлой неделе получили ключи от новых квартир и уже переехали. Он так же отметил, что после обрушения здания и вывоза мусора, земля на месте дома будет рекультивирована. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев вручил жителям трех аварийных домов ключи от новых квартир. Новоселы переезжают в центр города, в новый микрорайон, где планируется строительство детского садика, школы и театра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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