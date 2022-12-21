В Белоярском районе ХМАО открыли два новых зимника

22 декабря 2022 в 09:28 Размер текста - 17 +

В Белоярском районе открыли две зимние дороги Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Березовском районе ХМАО открыли новые зимние автомобильные дороги: от Хулимсунта через Няксимволь до деревни Усть-Манья и от газовой трассы до Саранпауля. Трассы водятся в эксплуатацию с 22 декабря. «В Березовском районе с 22 декабря 2022 года введены в эксплуатацию следующие зимние автомобильные дороги и ледовые переправы общего пользования межмуниципального значения: „Хулимсунт — Няксимволь — Усть-Манья“ протяженностью 126,725 км с тремя переправами через реку Северная Сосьва и „Газовая трасса — Саранпауль“ км с ледовыми переправами через реки Талья и Валья протяженностью 154,035 км», — говорится в сообщении telegram-канала «Дороги Югры». На обоих зимникам установлено ограничение массы автомобиля. Проехать по новым дорогам, согласно данным канала, сможет транспорт максимальной грузоподъемностью 20 тонн. Ранее URA.RU писало об открытии трех зимних автодорог в Ханты-Мансийском, Сургутском и Нижневартовском районах округа. Также организованы ледовые переправы.

В Березовском районе ХМАО открыли новые зимние автомобильные дороги: от Хулимсунта через Няксимволь до деревни Усть-Манья и от газовой трассы до Саранпауля. Трассы водятся в эксплуатацию с 22 декабря. «В Березовском районе с 22 декабря 2022 года введены в эксплуатацию следующие зимние автомобильные дороги и ледовые переправы общего пользования межмуниципального значения: „Хулимсунт — Няксимволь — Усть-Манья“ протяженностью 126,725 км с тремя переправами через реку Северная Сосьва и „Газовая трасса — Саранпауль“ км с ледовыми переправами через реки Талья и Валья протяженностью 154,035 км», — говорится в сообщении telegram-канала «Дороги Югры». На обоих зимникам установлено ограничение массы автомобиля. Проехать по новым дорогам, согласно данным канала, сможет транспорт максимальной грузоподъемностью 20 тонн. Ранее URA.RU писало об открытии трех зимних автодорог в Ханты-Мансийском, Сургутском и Нижневартовском районах округа. Также организованы ледовые переправы.