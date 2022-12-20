В ХМАО открыли новые автозимники

В трех районах ХМАО открыли новые автозимники и ледовые переправы

В трех районах ХМАО открыли новые зимники и ледовые переправы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ханты-Мансийском, Сургутском и Нижневартовском районах открыли зимние автодороги и ледовые переправы. Об этом рассказали в telegram-канале «Дороги Югры».

«В Ханты-Мансийском районе с 21 декабря 2022 года введена в эксплуатацию зимняя автомобильная дорога „Р№-1007 — с. Зенково“. В Сургутском районе введены: „с. Угут — д. Каюкова“, „с. Угут — д. Малоюганский“, „г. Сургут — п. Банный“ и ледовая переправа через р. Тромъеган», — сказано в сообщении.

Также в Нижневартовском районе открыли зимние автодороги межмуниципального значения. Зимники открыты по маршруту «п. Белорусский — с. Ларьяк» с ледовой переправой через р. Сабун и «с.Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк» с ледовыми переправами через р. Вах и р. Пасол.

Ранее URA.RU писало, что из-за непогоды в ХМАО перенесли открытие нескольких зимних автодорог. Дорожники пообещали продолжить работы после окончания снегопада.