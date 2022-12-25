Роспотребнадзор ХМАО объяснил, как хранить красную икру

Роспотребнадзор ХМАО: красную икру нельзя хранить в открытой жестяной банке

26 декабря 2022 в 10:59 Размер текста - 17 +

Красную икру не рекомендуют хранить в открытой жестяной банке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Красную икру не рекомендуют хранить в открытой жестяной банке — продукт необходимо переложить в стеклянную емкость. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО. «Хранить икру необходимо в холодильнике (при температуре, указанной на банке). В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость», — говорится на сайте ведомства. При выборе икры в Роспотребнадзоре также советуют обратить внимание на маркировку. «Жестяная банка обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово „ИКРА“, номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности „Р“. Обратите внимание, что надпись должна быть „выбита“ изнутри. Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью», — следует из сообщения ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, как с помощью горячей воды определить настоящую красную икру. Натуральный продукт должен немного побелеть и опуститься на дно.

Красную икру не рекомендуют хранить в открытой жестяной банке — продукт необходимо переложить в стеклянную емкость. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО. «Хранить икру необходимо в холодильнике (при температуре, указанной на банке). В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость», — говорится на сайте ведомства. При выборе икры в Роспотребнадзоре также советуют обратить внимание на маркировку. «Жестяная банка обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово „ИКРА“, номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности „Р“. Обратите внимание, что надпись должна быть „выбита“ изнутри. Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью», — следует из сообщения ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, как с помощью горячей воды определить настоящую красную икру. Натуральный продукт должен немного побелеть и опуститься на дно.