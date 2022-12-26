Подполковник Марочко раскрыл «катастрофические» потери ВСУ в Бахмуте и Сватово

Офицер НМ Марочко: потери ВСУ в Бахмуте составляют порядка 500 бойцов ежедневно

26 декабря 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Потери ВСУ в районе Бахмута составляют около 500 бойцов в день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потери ВСУ в Бахмуте составляют около 500 бойцов в день. Такие же катастрофические потери несут украинцы на сватовско-соледарском направлении, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «По нашим подсчетам, порядка 500 человек [ВСУ] ежедневно ложатся в районе населенного пункта Артемовск (Бахмут). И это только Артемовск!», — передает слова Марочко telegram-канал RT . Офицер НМ добавил, что на сватовско-соледарском направлении потери украинских военных тоже колоссальные. Ранее Марочко сообщал о том, что в рядах ВСУ выросло число дезертиров после оглашения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен потерь украинцев в СВО. Об этом сообщает Life . В ЕК тогда сказали, что в ходе конфликта погибло более 100 тысяч украинских бойцов, передает телеканал 360. Также офицер НМ заявил, что на купянском направлении украинские военные 14-й механизированной бригады начали массово саботировать приказы командиров, передает MK.RU .

Потери ВСУ в Бахмуте составляют около 500 бойцов в день. Такие же катастрофические потери несут украинцы на сватовско-соледарском направлении, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «По нашим подсчетам, порядка 500 человек [ВСУ] ежедневно ложатся в районе населенного пункта Артемовск (Бахмут). И это только Артемовск!», — передает слова Марочко telegram-канал RT. Офицер НМ добавил, что на сватовско-соледарском направлении потери украинских военных тоже колоссальные. Ранее Марочко сообщал о том, что в рядах ВСУ выросло число дезертиров после оглашения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен потерь украинцев в СВО. Об этом сообщает Life. В ЕК тогда сказали, что в ходе конфликта погибло более 100 тысяч украинских бойцов, передает телеканал 360. Также офицер НМ заявил, что на купянском направлении украинские военные 14-й механизированной бригады начали массово саботировать приказы командиров, передает MK.RU.