Подполковник Марочко раскрыл «катастрофические» потери ВСУ в Бахмуте и Сватово

Офицер НМ Марочко: потери ВСУ в Бахмуте составляют порядка 500 бойцов ежедневно
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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, танк, полигон еланский
Потери ВСУ в районе Бахмута составляют около 500 бойцов в день Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Потери ВСУ в Бахмуте составляют около 500 бойцов в день. Такие же катастрофические потери несут украинцы на сватовско-соледарском направлении, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«По нашим подсчетам, порядка 500 человек [ВСУ] ежедневно ложатся в районе населенного пункта Артемовск (Бахмут). И это только Артемовск!», — передает слова Марочко telegram-канал RT. Офицер НМ добавил, что на сватовско-соледарском направлении потери украинских военных тоже колоссальные.

Ранее Марочко сообщал о том, что в рядах ВСУ выросло число дезертиров после оглашения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен потерь украинцев в СВО. Об этом сообщает Life. В ЕК тогда сказали, что в ходе конфликта погибло более 100 тысяч украинских бойцов, передает телеканал 360. Также офицер НМ заявил, что на купянском направлении украинские военные 14-й механизированной бригады начали массово саботировать приказы командиров, передает MK.RU.

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Потери ВСУ в Бахмуте составляют около 500 бойцов в день. Такие же катастрофические потери несут украинцы на сватовско-соледарском направлении, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «По нашим подсчетам, порядка 500 человек [ВСУ] ежедневно ложатся в районе населенного пункта Артемовск (Бахмут). И это только Артемовск!», — передает слова Марочко telegram-канал RT. Офицер НМ добавил, что на сватовско-соледарском направлении потери украинских военных тоже колоссальные. Ранее Марочко сообщал о том, что в рядах ВСУ выросло число дезертиров после оглашения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен потерь украинцев в СВО. Об этом сообщает Life. В ЕК тогда сказали, что в ходе конфликта погибло более 100 тысяч украинских бойцов, передает телеканал 360. Также офицер НМ заявил, что на купянском направлении украинские военные 14-й механизированной бригады начали массово саботировать приказы командиров, передает MK.RU.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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