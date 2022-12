Во Франции раскрыли «ловушки» Суровикина для армии Украины

Reseau International: беспилотники Е-95М — «ловушки» Суровикина для ракетных батарей ВСУ

ВС РФ используют беспилотники как приманку для украинских ЗРК, отметили в издании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотники-мишени Е-95М, которые российские военные используют на Украине под руководством командующего войсками России в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина, являются «ловушками» для украинских зенитных ракетных батарей. Об этом пишет французское издание Reseau International. «Е-95М являются „ловушками“ для украинских зенитных ракетных батарей, развернутых за линией фронта на глубину до 100 км», — пишет издание . Журналисты пояснили, что используя зенитный ракетный комплекс для ударов по российским беспилотникам, Вооруженные силы Украины сбивают «ложные цели», тем самым выявляя свои позиции. А в случае, если они проигнорируют Е-95М, вслед за ними ВС РФ выпускают беспилотники-камикадзе, которые уничтожают военные цели. Ранее тактику и действия Суровикина в ходе спецоперации на Украине высоко оценил ряд и других западных СМИ. Так, Politico указало на проницательность тактики российского генерала, отмечает Nation News. Обозреватели The New York Times считают, что Суровикин эффективно проводит сложные военные операции. А журналисты британской газеты The Telegraph выступили с мнением, что командующий войсками России изменил ситуацию на фронте: он дисциплинировал и стабилизировал российскую армию.

