25 декабря 2022
24 декабря 2022

Спикер думы ХМАО встретился с семьей мобилизованного

Предеседатель думы ХМАО Борис Хохряков встретился с многодетной семьей мобилизованного в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XVII съезд партии
Борис Хохряков посетил многодетную семью мобилизованного в Нижневартовске Фото:

Председатель думы ХМАО Борис Хохряков во время рабочей поездки посетил многодетную семью мобилизованного жителя Нижневартовска. Хохряков поздравил супругу военнослужащего и его четверых детей с новогодними и рождественскими праздниками. Информация о встрече опубликована на официальном сайте думы округа.

«Я поздравил многодетную семью нашего земляка из Нижневартовска, который сейчас отстаивает честь страны в зоне проведения специальной военной операции. Уходящий год стал непростым и исторически важным для этой семьи. Новый 2023 год они будут встречать без главы семейства, поэтому я решил поддержать их и создать новогоднее настроение и детям, и взрослым», — прокомментировал Хохряков.

В семье четверо детей: 4, 10, 15 и 18 лет. По словам спикера, семья в полном объеме получила положенные ей выплаты и воспользовалась льготами. Двоим младшим детям были вручены билеты на новогодний праздник «Территория добра». В рамках рабочего визита спикера 26 декабря пройдет торжественная церемония награждения волонтеров и граждан, оказывающих поддержку жителям Донбасса, мобилизованным гражданам и их семьям.

Ранее URA.RU писало об автомобиле скорой медицинской помощи, доставленном в Макеевку. По словам Хохрякова, новый автомобиль позволит транспортировать пациентов в сопровождении медицинского персонала и оказывать первую помощь прямо на месте.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.

Председатель думы ХМАО Борис Хохряков во время рабочей поездки посетил многодетную семью мобилизованного жителя Нижневартовска. Хохряков поздравил супругу военнослужащего и его четверых детей с новогодними и рождественскими праздниками. Информация о встрече опубликована на официальном сайте думы округа. «Я поздравил многодетную семью нашего земляка из Нижневартовска, который сейчас отстаивает честь страны в зоне проведения специальной военной операции. Уходящий год стал непростым и исторически важным для этой семьи. Новый 2023 год они будут встречать без главы семейства, поэтому я решил поддержать их и создать новогоднее настроение и детям, и взрослым», — прокомментировал Хохряков. В семье четверо детей: 4, 10, 15 и 18 лет. По словам спикера, семья в полном объеме получила положенные ей выплаты и воспользовалась льготами. Двоим младшим детям были вручены билеты на новогодний праздник «Территория добра». В рамках рабочего визита спикера 26 декабря пройдет торжественная церемония награждения волонтеров и граждан, оказывающих поддержку жителям Донбасса, мобилизованным гражданам и их семьям. Ранее URA.RU писало об автомобиле скорой медицинской помощи, доставленном в Макеевку. По словам Хохрякова, новый автомобиль позволит транспортировать пациентов в сопровождении медицинского персонала и оказывать первую помощь прямо на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...