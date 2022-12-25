Спикер думы ХМАО встретился с семьей мобилизованного

Предеседатель думы ХМАО Борис Хохряков встретился с многодетной семьей мобилизованного в Нижневартовске

Борис Хохряков посетил многодетную семью мобилизованного в Нижневартовске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель думы ХМАО Борис Хохряков во время рабочей поездки посетил многодетную семью мобилизованного жителя Нижневартовска. Хохряков поздравил супругу военнослужащего и его четверых детей с новогодними и рождественскими праздниками. Информация о встрече опубликована на официальном сайте думы округа.

«Я поздравил многодетную семью нашего земляка из Нижневартовска, который сейчас отстаивает честь страны в зоне проведения специальной военной операции. Уходящий год стал непростым и исторически важным для этой семьи. Новый 2023 год они будут встречать без главы семейства, поэтому я решил поддержать их и создать новогоднее настроение и детям, и взрослым», — прокомментировал Хохряков.

В семье четверо детей: 4, 10, 15 и 18 лет. По словам спикера, семья в полном объеме получила положенные ей выплаты и воспользовалась льготами. Двоим младшим детям были вручены билеты на новогодний праздник «Территория добра». В рамках рабочего визита спикера 26 декабря пройдет торжественная церемония награждения волонтеров и граждан, оказывающих поддержку жителям Донбасса, мобилизованным гражданам и их семьям.

Ранее URA.RU писало об автомобиле скорой медицинской помощи, доставленном в Макеевку. По словам Хохрякова, новый автомобиль позволит транспортировать пациентов в сопровождении медицинского персонала и оказывать первую помощь прямо на месте.