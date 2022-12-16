Спикер думы ХМАО сообщил о помощи жителям Донбасса. Фото

Спикер думы Хохряков: жителям Макеевки отправили новый автомобиль скорой помощи

17 декабря 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Хохряков сообщил, что скоро жители Макеевки получат новый автомобиль скорой помощи Фото: Алексей Андронов © URA.RU Председатель думы ХМАО Борис Хохряков рассказал о новом автомобиле скорой медицинской помощи, доставленном в Донбасс для жителей города Макеевки. Соответствующий пост размещен на личной странице спикера в telegram-канале. «Доставили автомобиль скорой медицинской помощи для нужд жителей города Макеевка Донецкой Народной Республики от Ханты-Мансийского регионального отделения „Единой России“. Это автомобиль скорой помощи класса А. Он позволит транспортировать пациентов в сопровождении медицинского персонала, оказывать первую помощь прямо на месте», — говорится в новости. Хохряков отметил, что автомобиль повышенной комфортности. Его длина оставляет 4,3 метра, что позволит перевозить бригаду врачей и пациента. Спикер также поделился новостью об отправке дополнительно 277 сладких новогодних подарков для юных воспитанников Шахтерского детского дома-интерната и маленьких пациентов детской городской больницы №3 Макеевки. Ранее URA.RU сообщало о новых мерах поддержки мобилизованным, озвученных властями ХМАО. Теперь компенсация за расходы на детский сад будет распространяться не только на семью мобилизованного, но и на их братьев и сестер. Кроме этого, планируется, что мобилизованные будут освобождены от уплаты транспортного налога. Новая машина скорой помощи отправилась в Макеевку telegram-канал Бориса Хохрякова Размеры автомобиля позволят вместить бригаду скорой помощи и пациента telegram-канал Бориса Хохрякова

Председатель думы ХМАО Борис Хохряков рассказал о новом автомобиле скорой медицинской помощи, доставленном в Донбасс для жителей города Макеевки. Соответствующий пост размещен на личной странице спикера в telegram-канале. «Доставили автомобиль скорой медицинской помощи для нужд жителей города Макеевка Донецкой Народной Республики от Ханты-Мансийского регионального отделения „Единой России“. Это автомобиль скорой помощи класса А. Он позволит транспортировать пациентов в сопровождении медицинского персонала, оказывать первую помощь прямо на месте», — говорится в новости. Хохряков отметил, что автомобиль повышенной комфортности. Его длина оставляет 4,3 метра, что позволит перевозить бригаду врачей и пациента. Спикер также поделился новостью об отправке дополнительно 277 сладких новогодних подарков для юных воспитанников Шахтерского детского дома-интерната и маленьких пациентов детской городской больницы №3 Макеевки. Ранее URA.RU сообщало о новых мерах поддержки мобилизованным, озвученных властями ХМАО. Теперь компенсация за расходы на детский сад будет распространяться не только на семью мобилизованного, но и на их братьев и сестер. Кроме этого, планируется, что мобилизованные будут освобождены от уплаты транспортного налога.