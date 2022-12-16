16 декабря 2022

Спикер думы ХМАО сообщил о помощи жителям Донбасса. Фото

Спикер думы Хохряков: жителям Макеевки отправили новый автомобиль скорой помощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Координационный совет представительных органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО и Думы ХМАО. Сургут, хохряков борис, сальников александр
Хохряков сообщил, что скоро жители Макеевки получат новый автомобиль скорой помощи Фото:

Председатель думы ХМАО Борис Хохряков рассказал о новом автомобиле скорой медицинской помощи, доставленном в Донбасс для жителей города Макеевки. Соответствующий пост размещен на личной странице спикера в telegram-канале.

«Доставили автомобиль скорой медицинской помощи для нужд жителей города Макеевка Донецкой Народной Республики от Ханты-Мансийского регионального отделения „Единой России“. Это автомобиль скорой помощи класса А. Он позволит транспортировать пациентов в сопровождении медицинского персонала, оказывать первую помощь прямо на месте», — говорится в новости.

Хохряков отметил, что автомобиль повышенной комфортности. Его длина оставляет 4,3 метра, что позволит перевозить бригаду врачей и пациента. Спикер также поделился новостью об отправке дополнительно 277 сладких новогодних подарков для юных воспитанников Шахтерского детского дома-интерната и маленьких пациентов детской городской больницы №3 Макеевки.

Ранее URA.RU сообщало о новых мерах поддержки мобилизованным, озвученных властями ХМАО. Теперь компенсация за расходы на детский сад будет распространяться не только на семью мобилизованного, но и на их братьев и сестер. Кроме этого, планируется, что мобилизованные будут освобождены от уплаты транспортного налога.

Новая машина скорой помощи отправилась в Макеевку
Размеры автомобиля позволят вместить бригаду скорой помощи и пациента

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Председатель думы ХМАО Борис Хохряков рассказал о новом автомобиле скорой медицинской помощи, доставленном в Донбасс для жителей города Макеевки. Соответствующий пост размещен на личной странице спикера в telegram-канале. «Доставили автомобиль скорой медицинской помощи для нужд жителей города Макеевка Донецкой Народной Республики от Ханты-Мансийского регионального отделения „Единой России“. Это автомобиль скорой помощи класса А. Он позволит транспортировать пациентов в сопровождении медицинского персонала, оказывать первую помощь прямо на месте», — говорится в новости. Хохряков отметил, что автомобиль повышенной комфортности. Его длина оставляет 4,3 метра, что позволит перевозить бригаду врачей и пациента. Спикер также поделился новостью об отправке дополнительно 277 сладких новогодних подарков для юных воспитанников Шахтерского детского дома-интерната и маленьких пациентов детской городской больницы №3 Макеевки. Ранее URA.RU сообщало о новых мерах поддержки мобилизованным, озвученных властями ХМАО. Теперь компенсация за расходы на детский сад будет распространяться не только на семью мобилизованного, но и на их братьев и сестер. Кроме этого, планируется, что мобилизованные будут освобождены от уплаты транспортного налога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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