Мэрии пермских территорий соревнуются в красоте елок. Фото

26 декабря 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Самая дорогая и большая елка — в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администрации районов и округов Пермского края готовят главные площади населенных пунктов к новогодним торжествам. Некоторые чиновники проявляют фантазию, украшая центральные ели, а другие прибегают к традиционным способам. Фотографиями мэрии и жители делятся в своих соцсетях. «Посмотрите, какая красавица-елка стоит на Соборной площади в Кунгуре», «Главная елка Чайковской территории засияла огнями», «В преддверии главного зимнего праздника на городской площади в Кудымкаре состоялась традиционная акция „Елочка, зажгись!“», «В Соликамске на Воскресенской площади торжественное открытие главной елки города Соликамска!» — радуют жителей администрации и общественники. URA.RU подготовило подборку самых интересных пермских елок.

Администрации районов и округов Пермского края готовят главные площади населенных пунктов к новогодним торжествам. Некоторые чиновники проявляют фантазию, украшая центральные ели, а другие прибегают к традиционным способам. Фотографиями мэрии и жители делятся в своих соцсетях. «Посмотрите, какая красавица-елка стоит на Соборной площади в Кунгуре», «Главная елка Чайковской территории засияла огнями», «В преддверии главного зимнего праздника на городской площади в Кудымкаре состоялась традиционная акция „Елочка, зажгись!“», «В Соликамске на Воскресенской площади торжественное открытие главной елки города Соликамска!» — радуют жителей администрации и общественники. URA.RU подготовило подборку самых интересных пермских елок.