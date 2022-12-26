Администрации районов и округов Пермского края готовят главные площади населенных пунктов к новогодним торжествам. Некоторые чиновники проявляют фантазию, украшая центральные ели, а другие прибегают к традиционным способам. Фотографиями мэрии и жители делятся в своих соцсетях.
«Посмотрите, какая красавица-елка стоит на Соборной площади в Кунгуре», «Главная елка Чайковской территории засияла огнями», «В преддверии главного зимнего праздника на городской площади в Кудымкаре состоялась традиционная акция „Елочка, зажгись!“», «В Соликамске на Воскресенской площади торжественное открытие главной елки города Соликамска!» — радуют жителей администрации и общественники. URA.RU подготовило подборку самых интересных пермских елок.
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