Мэрии пермских территорий соревнуются в красоте елок. Фото

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Новогоднее украшение города. Пермь, огни перми, новогодняя елка у заксобрания пермского края, зимняя эспланада
Самая дорогая и большая елка — в Перми Фото:

Администрации районов и округов Пермского края готовят главные площади населенных пунктов к новогодним торжествам. Некоторые чиновники проявляют фантазию, украшая центральные ели, а другие прибегают к традиционным способам. Фотографиями мэрии и жители делятся в своих соцсетях.

«Посмотрите, какая красавица-елка стоит на Соборной площади в Кунгуре», «Главная елка Чайковской территории засияла огнями», «В преддверии главного зимнего праздника на городской площади в Кудымкаре состоялась традиционная акция „Елочка, зажгись!“», «В Соликамске на Воскресенской площади торжественное открытие главной елки города Соликамска!» — радуют жителей администрации и общественники. URA.RU подготовило подборку самых интересных пермских елок.

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Администрации районов и округов Пермского края готовят главные площади населенных пунктов к новогодним торжествам. Некоторые чиновники проявляют фантазию, украшая центральные ели, а другие прибегают к традиционным способам. Фотографиями мэрии и жители делятся в своих соцсетях. «Посмотрите, какая красавица-елка стоит на Соборной площади в Кунгуре», «Главная елка Чайковской территории засияла огнями», «В преддверии главного зимнего праздника на городской площади в Кудымкаре состоялась традиционная акция „Елочка, зажгись!“», «В Соликамске на Воскресенской площади торжественное открытие главной елки города Соликамска!» — радуют жителей администрации и общественники. URA.RU подготовило подборку самых интересных пермских елок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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