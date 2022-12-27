Французы предрекли Евросоюзу проблемы после указа Путина

28 декабря 2022 в 07:04 Размер текста - 17 +

Французы прокомментировали указ Владимира Путина о прекращении поставок нефти Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Читатели Le Figaro прокомментировали указ президента России Владимира Путина о прекращении поставок нефти в страны, установившие ценовой потолок. Они посоветовали Евросоюзу искать новых поставщиков и заявили, что ЕС поставит европейскую экономику «на колени». «Это предсказуемое решение свидетельствует о том, что у России есть другие клиенты, которые могут заменить ЕС. ….некоторые эксперты в этой области предупреждали о том, как легко России обойти западные меры», — написал читатель с никнеймом TIESSE DI HOYE. По словам другого читателя, ограничение цен на нефть со стороны ЕС поставит европейскую экономику «на колени», — заявил enreve. По его мнению, такая мера заставит ЕС искать других покупателей. Еще один читатель убежден, что «санкции ЕС о введении приемлемого ценового потолка никак не повлияли на россиян». Он предположил, что теперь ЕС должен будет договариваться о покупке нефти у «саудовцев». «Вопрос только в том, какой ценой», — считает rococolag. Ранее Путин подписал указ о применении экономических мер в энергетической сфере из-за введения странами Запада потолка цен на нефть. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте портала правовой информации. Вместе с тем в документе уточняется, что поставка нефти и нефтепродуктов может осуществляться по специальному разрешению президента. Запрет на поставки нефти по потолку цен вступит с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели Le Figaro прокомментировали указ президента России Владимира Путина о прекращении поставок нефти в страны, установившие ценовой потолок. Они посоветовали Евросоюзу искать новых поставщиков и заявили, что ЕС поставит европейскую экономику «на колени». «Это предсказуемое решение свидетельствует о том, что у России есть другие клиенты, которые могут заменить ЕС. ….некоторые эксперты в этой области предупреждали о том, как легко России обойти западные меры», — написал читатель с никнеймом TIESSE DI HOYE. По словам другого читателя, ограничение цен на нефть со стороны ЕС поставит европейскую экономику «на колени», — заявил enreve. По его мнению, такая мера заставит ЕС искать других покупателей. Еще один читатель убежден, что «санкции ЕС о введении приемлемого ценового потолка никак не повлияли на россиян». Он предположил, что теперь ЕС должен будет договариваться о покупке нефти у «саудовцев». «Вопрос только в том, какой ценой», — считает rococolag. Ранее Путин подписал указ о применении экономических мер в энергетической сфере из-за введения странами Запада потолка цен на нефть. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте портала правовой информации. Вместе с тем в документе уточняется, что поставка нефти и нефтепродуктов может осуществляться по специальному разрешению президента. Запрет на поставки нефти по потолку цен вступит с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля.