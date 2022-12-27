27 декабря 2022

Французы предрекли Евросоюзу проблемы после указа Путина

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Французы прокомментировали указ Владимира Путина о прекращении поставок нефти Фото:
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Читатели Le Figaro прокомментировали указ президента России Владимира Путина о прекращении поставок нефти в страны, установившие ценовой потолок. Они посоветовали Евросоюзу искать новых поставщиков и заявили, что ЕС поставит европейскую экономику «на колени».

«Это предсказуемое решение свидетельствует о том, что у России есть другие клиенты, которые могут заменить ЕС. ….некоторые эксперты в этой области предупреждали о том, как легко России обойти западные меры», — написал читатель с никнеймом TIESSE DI HOYE.

По словам другого читателя, ограничение цен на нефть со стороны ЕС поставит европейскую экономику «на колени», — заявил enreve. По его мнению, такая мера заставит ЕС искать других покупателей.

Еще один читатель убежден, что «санкции ЕС о введении приемлемого ценового потолка никак не повлияли на россиян». Он предположил, что теперь ЕС должен будет договариваться о покупке нефти у «саудовцев». «Вопрос только в том, какой ценой», — считает rococolag.

Ранее Путин подписал указ о применении экономических мер в энергетической сфере из-за введения странами Запада потолка цен на нефть. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте портала правовой информации. Вместе с тем в документе уточняется, что поставка нефти и нефтепродуктов может осуществляться по специальному разрешению президента. Запрет на поставки нефти по потолку цен вступит с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля.

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Читатели Le Figaro прокомментировали указ президента России Владимира Путина о прекращении поставок нефти в страны, установившие ценовой потолок. Они посоветовали Евросоюзу искать новых поставщиков и заявили, что ЕС поставит европейскую экономику «на колени». «Это предсказуемое решение свидетельствует о том, что у России есть другие клиенты, которые могут заменить ЕС. ….некоторые эксперты в этой области предупреждали о том, как легко России обойти западные меры», — написал читатель с никнеймом TIESSE DI HOYE. По словам другого читателя, ограничение цен на нефть со стороны ЕС поставит европейскую экономику «на колени», — заявил enreve. По его мнению, такая мера заставит ЕС искать других покупателей. Еще один читатель убежден, что «санкции ЕС о введении приемлемого ценового потолка никак не повлияли на россиян». Он предположил, что теперь ЕС должен будет договариваться о покупке нефти у «саудовцев». «Вопрос только в том, какой ценой», — считает rococolag. Ранее Путин подписал указ о применении экономических мер в энергетической сфере из-за введения странами Запада потолка цен на нефть. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте портала правовой информации. Вместе с тем в документе уточняется, что поставка нефти и нефтепродуктов может осуществляться по специальному разрешению президента. Запрет на поставки нефти по потолку цен вступит с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля.
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