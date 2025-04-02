«Почетная обязанность»: Александр Маршал высказался о важности службы в армии

Певец Александр Маршал убежден, что сегодня советский лозунг, который касается службы в армии, как никогда актуален. В беседе с URA.RU певец, проходивший службу в течение трех лет, рассказал, почему в жизни каждого мужчины должна быть армия.
«В советское время был такой лозунг — "Служба в рядах вооруженных сил — почетная обязанность граждан Советского Союза". И этот лозунг не прекратил свое действие и сегодня. Я считаю, что армия необходима молодому человеку для того, чтобы взять себя в руки. Там многие вещи, о которых он раньше и не подозревал, принимают другой оборот. Например, что такой дружбы, как в армии нет нигде. Считаю, что служба в армии просто необходима», — говорит певец.
Заслуженный артист России отдельно подчеркнул важность службы в армии сегодня, в неспокойное время, когда Запад пытается переписать мировую историю, в том числе о том, что это якобы не Советский Союз выиграл Великую Отечественную войну. Маршал также убежден, что повышение призывного возраста, принятое в 2024 году, сейчас вполне объяснимо и необходимо.
«Надо не забывать, что население России стало в несколько раз меньше, и поэтому, конечно, приходится повышать призывной возраст с 27 до 30 лет. И, повторяю: служба в армии — это почетная обязанность», — резюмировал певец.
Сам Александр Маршал два года служил в Ставропольском высшем военно-авиационном училище, еще год — был оператором радиолокационной станции обнаружения и наведения. Присягу в училище он дал в 1974 году после того, как выпустился из 10 класса в школе.
Президент России Владимир Путин утвердил указ о призыве граждан в возрасте от 18 до 30 лет, который будет действовать с начала апреля до середины июля текущего года. При этом, в Минобороны РФ заявили, что весенняя призывная кампания не имеет отношения к специальной военной операции, проводимой на территории Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.