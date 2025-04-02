Бойцы ВС РФ вызвали огонь на себя при битве за Разлив

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Российским военным приходилось вызывать огонь на себя со стороны ВСУ при освобождении Разлива. чтобы защитить сослуживцев
Российским военным приходилось вызывать огонь на себя со стороны ВСУ при освобождении Разлива. чтобы защитить сослуживцев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» успешно освободили населенный пункт Разлив в ДНР. Бойцы, непосредственно участвующие в освобождении территории, рассказали, как проходил сам процесс. Военным приходилось буквально вызывать на себя огонь со стороны ВСУ, чтобы защитить сослуживцев. 

«Мы уже двинулись сами на точку высадки десанта [в районе Разлива] и старались уходить от мин-ловушек, от магниток. При подъезде к дому, где я десант высаживал, по мне попал вражеский РПГ. Но техника выдержала, я десант высадил, взял также огонь на себя, развернулся, сделал крюк и начал уходить из деревни. Через лесополосу проскочили, все нормально, по нам огонь не открывался. FPV-шки тоже попали пару штук, но ничего серьезного, так как в тумане они плохо видят», — рассказал Добряк. Его слова приводит Минобороны РФ.

Штурмовик с позывным Атаман также поделился подробностями операции в Разливе. Солдатам из группировки «Восток» было поручено захватить стратегическую точку. Он упомянул, что перед этой точкой располагались два блиндажа с украинскими военными. Во время операции произошла перестрелка, в результате которой бойцы получили легкие ранения, но вскоре смогли вернуться в строй. После этого последовала зачистка территории.

Атаман также рассказал, что в штурме участвовали три человека: двое занимались закреплением на позиции, а один оказывал поддержку и занимался эвакуацией. Боец отметил, что при обнаружении укреплений первым делом применялись гранаты или залпы из оружия. Однако из-за пыли на месте было сложно что-либо разглядеть, и приходилось двигаться вдоль стены наощупь, постоянно придерживаясь её.

В результате активных и решительных действий штурмовых подразделений 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка, которые входили в Разлив малыми группами и закрепились на новых позициях, ВС РФ достигли успеха. В ходе операции военнослужащие установили российский триколор в различных точках населенного пункта и приступили к разминированию прилегающей территории. Благодаря этому удалось зачистить около 400 строений и уничтожить более 150 военнослужащих ВСУ.

Российская армия освободила Разлив в ДНР накануне. Операция характеризовалась активным штурмом и последующей зачисткой территории, что позволило укрепить позиции российских войск и значительно ослабить противника в зоне СВО.

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Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» успешно освободили населенный пункт Разлив в ДНР. Бойцы, непосредственно участвующие в освобождении территории, рассказали, как проходил сам процесс. Военным приходилось буквально вызывать на себя огонь со стороны ВСУ, чтобы защитить сослуживцев.  «Мы уже двинулись сами на точку высадки десанта [в районе Разлива] и старались уходить от мин-ловушек, от магниток. При подъезде к дому, где я десант высаживал, по мне попал вражеский РПГ. Но техника выдержала, я десант высадил, взял также огонь на себя, развернулся, сделал крюк и начал уходить из деревни. Через лесополосу проскочили, все нормально, по нам огонь не открывался. FPV-шки тоже попали пару штук, но ничего серьезного, так как в тумане они плохо видят», — рассказал Добряк. Его слова приводит Минобороны РФ. Штурмовик с позывным Атаман также поделился подробностями операции в Разливе. Солдатам из группировки «Восток» было поручено захватить стратегическую точку. Он упомянул, что перед этой точкой располагались два блиндажа с украинскими военными. Во время операции произошла перестрелка, в результате которой бойцы получили легкие ранения, но вскоре смогли вернуться в строй. После этого последовала зачистка территории. Атаман также рассказал, что в штурме участвовали три человека: двое занимались закреплением на позиции, а один оказывал поддержку и занимался эвакуацией. Боец отметил, что при обнаружении укреплений первым делом применялись гранаты или залпы из оружия. Однако из-за пыли на месте было сложно что-либо разглядеть, и приходилось двигаться вдоль стены наощупь, постоянно придерживаясь её. В результате активных и решительных действий штурмовых подразделений 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка, которые входили в Разлив малыми группами и закрепились на новых позициях, ВС РФ достигли успеха. В ходе операции военнослужащие установили российский триколор в различных точках населенного пункта и приступили к разминированию прилегающей территории. Благодаря этому удалось зачистить около 400 строений и уничтожить более 150 военнослужащих ВСУ. Российская армия освободила Разлив в ДНР накануне. Операция характеризовалась активным штурмом и последующей зачисткой территории, что позволило укрепить позиции российских войск и значительно ослабить противника в зоне СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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