Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» успешно освободили населенный пункт Разлив в ДНР. Бойцы, непосредственно участвующие в освобождении территории, рассказали, как проходил сам процесс. Военным приходилось буквально вызывать на себя огонь со стороны ВСУ, чтобы защитить сослуживцев.
«Мы уже двинулись сами на точку высадки десанта [в районе Разлива] и старались уходить от мин-ловушек, от магниток. При подъезде к дому, где я десант высаживал, по мне попал вражеский РПГ. Но техника выдержала, я десант высадил, взял также огонь на себя, развернулся, сделал крюк и начал уходить из деревни. Через лесополосу проскочили, все нормально, по нам огонь не открывался. FPV-шки тоже попали пару штук, но ничего серьезного, так как в тумане они плохо видят», — рассказал Добряк. Его слова приводит Минобороны РФ.
Штурмовик с позывным Атаман также поделился подробностями операции в Разливе. Солдатам из группировки «Восток» было поручено захватить стратегическую точку. Он упомянул, что перед этой точкой располагались два блиндажа с украинскими военными. Во время операции произошла перестрелка, в результате которой бойцы получили легкие ранения, но вскоре смогли вернуться в строй. После этого последовала зачистка территории.
Атаман также рассказал, что в штурме участвовали три человека: двое занимались закреплением на позиции, а один оказывал поддержку и занимался эвакуацией. Боец отметил, что при обнаружении укреплений первым делом применялись гранаты или залпы из оружия. Однако из-за пыли на месте было сложно что-либо разглядеть, и приходилось двигаться вдоль стены наощупь, постоянно придерживаясь её.
В результате активных и решительных действий штурмовых подразделений 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка, которые входили в Разлив малыми группами и закрепились на новых позициях, ВС РФ достигли успеха. В ходе операции военнослужащие установили российский триколор в различных точках населенного пункта и приступили к разминированию прилегающей территории. Благодаря этому удалось зачистить около 400 строений и уничтожить более 150 военнослужащих ВСУ.
Российская армия освободила Разлив в ДНР накануне. Операция характеризовалась активным штурмом и последующей зачисткой территории, что позволило укрепить позиции российских войск и значительно ослабить противника в зоне СВО.
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