28 декабря 2022
27 декабря 2022

В Сургуте продается четырехкомнатная квартира с сауной за 15 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, сауна, гигиена
4-х комнатную квартиру с сауной в Сургуте можно приобрести за 15 млн Фото:

В Сургуте продается 4-х комнатная квартира в 14-этажном доме за 14 млн 900 тыс. рублей. Квартира оборудована собственной сауной, указано в объявлении, размещенном на платформе Avito.

«Продается уютная квартира, три изолированные комнаты, просторная кухня-гостиная, сауна из липы и кедра. Площадь квартиры 144 квадратных метра, цена 14 900 000 рублей», — сообщает продавец квартиры в объявлении.

Квартира расположена на 10 этаже 14-этажного дома по адресу Ленина 19. Дом монолитный, оборудован мусоропроводом. В подъезде дежурит консьерж.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте продается квартира с оранжереей. Желающим ее приобрести придется заплатить 33 млн рублей.

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В Сургуте продается 4-х комнатная квартира в 14-этажном доме за 14 млн 900 тыс. рублей. Квартира оборудована собственной сауной, указано в объявлении, размещенном на платформе Avito. «Продается уютная квартира, три изолированные комнаты, просторная кухня-гостиная, сауна из липы и кедра. Площадь квартиры 144 квадратных метра, цена 14 900 000 рублей», — сообщает продавец квартиры в объявлении. Квартира расположена на 10 этаже 14-этажного дома по адресу Ленина 19. Дом монолитный, оборудован мусоропроводом. В подъезде дежурит консьерж. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте продается квартира с оранжереей. Желающим ее приобрести придется заплатить 33 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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