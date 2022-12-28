В Сургуте продается четырехкомнатная квартира с сауной за 15 млн рублей. Фото 29 декабря 2022 в 06:35 Размер текста - 17 + 4-х комнатную квартиру с сауной в Сургуте можно приобрести за 15 млн Фото: Илья Московец © URA.RU В Сургуте продается 4-х комнатная квартира в 14-этажном доме за 14 млн 900 тыс. рублей. Квартира оборудована собственной сауной, указано в объявлении, размещенном на платформе Avito. «Продается уютная квартира, три изолированные комнаты, просторная кухня-гостиная, сауна из липы и кедра. Площадь квартиры 144 квадратных метра, цена 14 900 000 рублей», — сообщает продавец квартиры в объявлении. Квартира расположена на 10 этаже 14-этажного дома по адресу Ленина 19. Дом монолитный, оборудован мусоропроводом. В подъезде дежурит консьерж. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте продается квартира с оранжереей. Желающим ее приобрести придется заплатить 33 млн рублей. В Сургуте продается 4-х комнатная квартира в 14-этажном доме за 14 млн 900 тыс. рублей. Квартира оборудована собственной сауной, указано в объявлении, размещенном на платформе Avito. «Продается уютная квартира, три изолированные комнаты, просторная кухня-гостиная, сауна из липы и кедра. Площадь квартиры 144 квадратных метра, цена 14 900 000 рублей», — сообщает продавец квартиры в объявлении. Квартира расположена на 10 этаже 14-этажного дома по адресу Ленина 19. Дом монолитный, оборудован мусоропроводом. В подъезде дежурит консьерж. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте продается квартира с оранжереей. Желающим ее приобрести придется заплатить 33 млн рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям