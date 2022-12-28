В Сургуте продается 4-х комнатная квартира в 14-этажном доме за 14 млн 900 тыс. рублей. Квартира оборудована собственной сауной, указано в объявлении, размещенном на платформе Avito.
«Продается уютная квартира, три изолированные комнаты, просторная кухня-гостиная, сауна из липы и кедра. Площадь квартиры 144 квадратных метра, цена 14 900 000 рублей», — сообщает продавец квартиры в объявлении.
Квартира расположена на 10 этаже 14-этажного дома по адресу Ленина 19. Дом монолитный, оборудован мусоропроводом. В подъезде дежурит консьерж.
Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте продается квартира с оранжереей. Желающим ее приобрести придется заплатить 33 млн рублей.
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