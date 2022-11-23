В Сургуте продается квартира с оранжереей и четырьмя лоджиями Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) продается квартира с четырьмя лоджиями и оранжереей. Стоимость объекта недвижимости составляет 33 333 333 рублей. Объявление размещено на сайте «Циан».

«Продается очень интересная квартира. Красивый вид на город. Просторная кухня — гостиная, 4 спальни, обеденная зона, оранжерея, холл, окна на обе стороны дома. Общая площадь: 196 квадратов плюс 4 лоджии», — говорится в объявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продается резиденция за 180 миллионов рублей. Она расположена на берегу озера Таватуй в 100 километрах от Екатеринбурга. Площадь объекта недвижимости 926 квадратных метров и состоит из 21-й комнаты.

Особенностью квартиры также является оранжерея фото «Циан»