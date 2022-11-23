23 ноября 2022

В ХМАО квартира с четырьмя лоджиями продается за 33 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом бизнес-класса REAL. Тюмень, многоэтажка, многоэтажный дом, ск звезда
В Сургуте продается квартира с оранжереей и четырьмя лоджиями Фото:

В Сургуте (ХМАО) продается квартира с четырьмя лоджиями и оранжереей. Стоимость объекта недвижимости составляет 33 333 333 рублей. Объявление размещено на сайте «Циан».

«Продается очень интересная квартира. Красивый вид на город. Просторная кухня — гостиная, 4 спальни, обеденная зона, оранжерея, холл, окна на обе стороны дома. Общая площадь: 196 квадратов плюс 4 лоджии», — говорится в объявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продается резиденция за 180 миллионов рублей. Она расположена на берегу озера Таватуй в 100 километрах от Екатеринбурга. Площадь объекта недвижимости 926 квадратных метров и состоит из 21-й комнаты.

Особенностью квартиры также является оранжерея
В квартире два санузла, один из них с джакузи

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В Сургуте (ХМАО) продается квартира с четырьмя лоджиями и оранжереей. Стоимость объекта недвижимости составляет 33 333 333 рублей. Объявление размещено на сайте «Циан». «Продается очень интересная квартира. Красивый вид на город. Просторная кухня — гостиная, 4 спальни, обеденная зона, оранжерея, холл, окна на обе стороны дома. Общая площадь: 196 квадратов плюс 4 лоджии», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продается резиденция за 180 миллионов рублей. Она расположена на берегу озера Таватуй в 100 километрах от Екатеринбурга. Площадь объекта недвижимости 926 квадратных метров и состоит из 21-й комнаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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