Суд вынес приговор банде, грабившей свердловских бизнесменов «Таганского ряда»

Приговор провозгласили 29 декабря Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Четыре участника группировки, грабившей предпринимателей торгового центра «Таганский ряд» в Екатеринбурге, Руслан Ахмедов, Низами Рагимов, Орифжон Сатторов и Адыль Салаев получили приговор за несколько эпизодов нападений и незаконный оборот оружия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Сатторову и Ахмедову по совокупности с ранее вынесенным приговором было назначено наказание в виде 27 и 22 лет лишения свободы соответственно с последующим ограничением на 2 года для Сатторова. Он проведет в тюрьме первые 8 лет из назначенных, Ахмедов — 6 лет. Салаеву назначено 12 лет лишения свободы», — говорится в сообщении суда. Там подчеркнули, что Сатторов должен будет заплатить 900 тысяч, Ахмедов — 500 тысяч.

Схема работы банды состояла из нескольких этапов. Сначала они наблюдали за потенциальной жертвой, пытаясь найти тех, кто периодически вывозит из торгового комплекса крупные суммы, а затем — быстро грабили предпринимателя и скрывались. По версии следствия, у банды семь раз получалось забрать деньги и уйти безнаказанными, однако во время восьмого нападения их поймали силовики. Присяжные заседатели признали бойцов виновными в четырех нападениях. Сомнения возникли при рассмотрении эпизода грабежа у аэропорта Кольцово.