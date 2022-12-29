Суд вынес приговор банде, грабившей свердловских бизнесменов «Таганского ряда»

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Приговор провозгласили 29 декабря Фото:

Четыре участника группировки, грабившей предпринимателей торгового центра «Таганский ряд» в Екатеринбурге, Руслан Ахмедов, Низами Рагимов, Орифжон Сатторов и Адыль Салаев получили приговор за несколько эпизодов нападений и незаконный оборот оружия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Сатторову и Ахмедову по совокупности с ранее вынесенным приговором было назначено наказание в виде 27 и 22 лет лишения свободы соответственно с последующим ограничением на 2 года для Сатторова. Он проведет в тюрьме первые 8 лет из назначенных, Ахмедов — 6 лет. Салаеву назначено 12 лет лишения свободы», — говорится в сообщении суда. Там подчеркнули, что Сатторов должен будет заплатить 900 тысяч, Ахмедов — 500 тысяч.

Схема работы банды состояла из нескольких этапов. Сначала они наблюдали за потенциальной жертвой, пытаясь найти тех, кто периодически вывозит из торгового комплекса крупные суммы, а затем — быстро грабили предпринимателя и скрывались. По версии следствия, у банды семь раз получалось забрать деньги и уйти безнаказанными, однако во время восьмого нападения их поймали силовики. Присяжные заседатели признали бойцов виновными в четырех нападениях. Сомнения возникли при рассмотрении эпизода грабежа у аэропорта Кольцово.

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Четыре участника группировки, грабившей предпринимателей торгового центра «Таганский ряд» в Екатеринбурге, Руслан Ахмедов, Низами Рагимов, Орифжон Сатторов и Адыль Салаев получили приговор за несколько эпизодов нападений и незаконный оборот оружия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Сатторову и Ахмедову по совокупности с ранее вынесенным приговором было назначено наказание в виде 27 и 22 лет лишения свободы соответственно с последующим ограничением на 2 года для Сатторова. Он проведет в тюрьме первые 8 лет из назначенных, Ахмедов — 6 лет. Салаеву назначено 12 лет лишения свободы», — говорится в сообщении суда. Там подчеркнули, что Сатторов должен будет заплатить 900 тысяч, Ахмедов — 500 тысяч. Схема работы банды состояла из нескольких этапов. Сначала они наблюдали за потенциальной жертвой, пытаясь найти тех, кто периодически вывозит из торгового комплекса крупные суммы, а затем — быстро грабили предпринимателя и скрывались. По версии следствия, у банды семь раз получалось забрать деньги и уйти безнаказанными, однако во время восьмого нападения их поймали силовики. Присяжные заседатели признали бойцов виновными в четырех нападениях. Сомнения возникли при рассмотрении эпизода грабежа у аэропорта Кольцово.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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