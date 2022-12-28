В Перми появится питьевая вода с символикой местного футбольного клуба. О совместном проекта ФК «Амкар» и Очерского завода напитков рассказали на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».
«Новогодние сюрпризы продолжаются! В 2023 году в фаншопе и магазинах Перми вы сможете купить питьевую воду „Амкар Пермь“, созданную совместно с нашими партнерами — Очерским заводом напитков», — указано в посте группы «ФК „Амкар Пермь“».
К посту приложен короткий ролик, на котором по производственной ленте едут бутылки с черно-красными этикетками. Но главная интрига не раскрыта — полностью этикетку не показали.
Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».
В Перми появится питьевая вода с символикой местного футбольного клуба. О совместном проекта ФК «Амкар» и Очерского завода напитков рассказали на странице клуба в соцсети «ВКонтакте». «Новогодние сюрпризы продолжаются! В 2023 году в фаншопе и магазинах Перми вы сможете купить питьевую воду „Амкар Пермь“, созданную совместно с нашими партнерами — Очерским заводом напитков», — указано в посте группы «ФК „Амкар Пермь“». К посту приложен короткий ролик, на котором по производственной ленте едут бутылки с черно-красными этикетками. Но главная интрига не раскрыта — полностью этикетку не показали. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский футбольный клуб «Амкар» искал бар, где мог бы разместить свою атрибутику. Дизайн в баре также хотели сделать красно-черным.