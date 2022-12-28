28 декабря 2022

Пермский футбольный клуб создал общий проект с производителем воды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет
В 2023 году в Перми появится питьевая вода «Амкар Пермь» Фото:

В Перми появится питьевая вода с символикой местного футбольного клуба. О совместном проекта ФК «Амкар» и Очерского завода напитков рассказали на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Новогодние сюрпризы продолжаются! В 2023 году в фаншопе и магазинах Перми вы сможете купить питьевую воду „Амкар Пермь“, созданную совместно с нашими партнерами — Очерским заводом напитков», — указано в посте группы «ФК „Амкар Пермь“».

К посту приложен короткий ролик, на котором по производственной ленте едут бутылки с черно-красными этикетками. Но главная интрига не раскрыта — полностью этикетку не показали.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский футбольный клуб «Амкар» искал бар, где мог бы разместить свою атрибутику. Дизайн в баре также хотели сделать красно-черным.

Скриншот из видео

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В Перми появится питьевая вода с символикой местного футбольного клуба. О совместном проекта ФК «Амкар» и Очерского завода напитков рассказали на странице клуба в соцсети «ВКонтакте». «Новогодние сюрпризы продолжаются! В 2023 году в фаншопе и магазинах Перми вы сможете купить питьевую воду „Амкар Пермь“, созданную совместно с нашими партнерами — Очерским заводом напитков», — указано в посте группы «ФК „Амкар Пермь“». К посту приложен короткий ролик, на котором по производственной ленте едут бутылки с черно-красными этикетками. Но главная интрига не раскрыта — полностью этикетку не показали. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский футбольный клуб «Амкар» искал бар, где мог бы разместить свою атрибутику. Дизайн в баре также хотели сделать красно-черным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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