Аниматоры требовали деньги за возможность сфотографироваться с ними
Екатеринбуржец рассказали о людях в костюмах коней, которые требуют немалые деньги за фото с ними. Об этом сообщил очевидец в социальной сети «Вконтакте».
«На улице Вайнера активизировались ряженые молодые люди. Подходят ко всем и предлагают сделать фото, не предупредив, что это платно, после этого требуют деньги либо наличными, либо по безналу. Сумма со взрослого — 1000 рублей, с ребенка — 500 рублей», — сообщил Макар на странице группы «Вконтакте» «Екатеринбург Live».
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Екатеринбурга для получения комментария по данной ситуации. На момент публикации ответ получен не был.
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