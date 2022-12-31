31 декабря 2022
30 декабря 2022

Житель Екатеринбурга рассказал о недобросовестных аниматорах в центре города. Фото

Житель Екатеринбурга поделился информацией о недобросовестных аниматорах на улице Вайнера
© Служба новостей «URA.RU»
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Главную елку Екатеринбурга привезли на Площадь 1905 года, медведь, ростовая кукла
Аниматоры требовали деньги за возможность сфотографироваться с ними Фото:

Екатеринбуржец рассказали о людях в костюмах коней, которые требуют немалые деньги за фото с ними. Об этом сообщил очевидец в социальной сети «Вконтакте».

«На улице Вайнера активизировались ряженые молодые люди. Подходят ко всем и предлагают сделать фото, не предупредив, что это платно, после этого требуют деньги либо наличными, либо по безналу. Сумма со взрослого — 1000 рублей, с ребенка — 500 рублей», — сообщил Макар на странице группы «Вконтакте» «Екатеринбург Live».

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Екатеринбурга для получения комментария по данной ситуации. На момент публикации ответ получен не был.

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Екатеринбуржец рассказали о людях в костюмах коней, которые требуют немалые деньги за фото с ними. Об этом сообщил очевидец в социальной сети «Вконтакте». «На улице Вайнера активизировались ряженые молодые люди. Подходят ко всем и предлагают сделать фото, не предупредив, что это платно, после этого требуют деньги либо наличными, либо по безналу. Сумма со взрослого — 1000 рублей, с ребенка — 500 рублей», — сообщил Макар на странице группы «Вконтакте» «Екатеринбург Live». Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Екатеринбурга для получения комментария по данной ситуации. На момент публикации ответ получен не был.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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