Рейс «Уфа-Пермь» задержан из-за погоды

Рейс из Перми в Уфу также задерживается
Рейс из Уфы в Пермь задерживается из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.
«02.01.2023 по причине неблагоприятных метеоусловий в Уфе задерживается вылеты авиарейсов», — передает прокуратура. По этой же причине рейсы задерживаются в Ноябрьске, Салехарде, Оренбурге и Екатеринбурге.
Ранее стало известно о задержке авиарейса из Перми в Уфу по причине того, что самолет еще не вылетел из столицы Башкирии. На данный момент рейс все еще задерживается, расчетное время вылета из Перми — 16:20.
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