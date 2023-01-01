Рейс «Уфа-Пермь» задержан из-за погоды

02 января 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Рейс из Перми в Уфу также задерживается Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Рейс из Уфы в Пермь задерживается из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. «02.01.2023 по причине неблагоприятных метеоусловий в Уфе задерживается вылеты авиарейсов», — передает прокуратура. По этой же причине рейсы задерживаются в Ноябрьске, Салехарде, Оренбурге и Екатеринбурге. Ранее стало известно о задержке авиарейса из Перми в Уфу по причине того, что самолет еще не вылетел из столицы Башкирии. На данный момент рейс все еще задерживается, расчетное время вылета из Перми — 16:20.

Рейс из Уфы в Пермь задерживается из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. «02.01.2023 по причине неблагоприятных метеоусловий в Уфе задерживается вылеты авиарейсов», — передает прокуратура. По этой же причине рейсы задерживаются в Ноябрьске, Салехарде, Оренбурге и Екатеринбурге. Ранее стало известно о задержке авиарейса из Перми в Уфу по причине того, что самолет еще не вылетел из столицы Башкирии. На данный момент рейс все еще задерживается, расчетное время вылета из Перми — 16:20.