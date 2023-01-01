01 января 2023
31 декабря 2022

Рейс «Уфа-Пермь» задержан из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет, рабочий аэропорта
Рейс из Перми в Уфу также задерживается Фото:

Рейс из Уфы в Пермь задерживается из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.

«02.01.2023 по причине неблагоприятных метеоусловий в Уфе задерживается вылеты авиарейсов», — передает прокуратура. По этой же причине рейсы задерживаются в Ноябрьске, Салехарде, Оренбурге и Екатеринбурге.

Ранее стало известно о задержке авиарейса из Перми в Уфу по причине того, что самолет еще не вылетел из столицы Башкирии. На данный момент рейс все еще задерживается, расчетное время вылета из Перми — 16:20.

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Рейс из Уфы в Пермь задерживается из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. «02.01.2023 по причине неблагоприятных метеоусловий в Уфе задерживается вылеты авиарейсов», — передает прокуратура. По этой же причине рейсы задерживаются в Ноябрьске, Салехарде, Оренбурге и Екатеринбурге. Ранее стало известно о задержке авиарейса из Перми в Уфу по причине того, что самолет еще не вылетел из столицы Башкирии. На данный момент рейс все еще задерживается, расчетное время вылета из Перми — 16:20.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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