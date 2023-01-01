Пассажиры несколько часов не могут вылететь из Уфы в Пермь и обратно

Время вылета на табло меняется, а пассажирам остается ждать
В аэропорту Уфы на несколько часов задержан вылет борта в Пермь. Пассажиры должны были отправиться в столицу Прикамья в 9:25, но посадка до сих пор не объявлена, следует из данных на табло башкирского аэропорта.
«Рейс выполняет авиакомпания „Utair“. Стойки регистрации вашего рейса будут известны позже», — указано на сайте аэропорта.
Из-за задержки вовремя не вылетели и пассажиры из Перми в Уфу. Этот рейс должен был стартовать в 11:45.
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