01 января 2023
31 декабря 2022
30 декабря 2022

Пассажиры несколько часов не могут вылететь из Уфы в Пермь и обратно

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево. Москва, аэропорт, уфа, рейсы
Время вылета на табло меняется, а пассажирам остается ждать Фото:

В аэропорту Уфы на несколько часов задержан вылет борта в Пермь. Пассажиры должны были отправиться в столицу Прикамья в 9:25, но посадка до сих пор не объявлена, следует из данных на табло башкирского аэропорта.

«Рейс выполняет авиакомпания „Utair“. Стойки регистрации вашего рейса будут известны позже», — указано на сайте аэропорта.

Из-за задержки вовремя не вылетели и пассажиры из Перми в Уфу. Этот рейс должен был стартовать в 11:45.

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В аэропорту Уфы на несколько часов задержан вылет борта в Пермь. Пассажиры должны были отправиться в столицу Прикамья в 9:25, но посадка до сих пор не объявлена, следует из данных на табло башкирского аэропорта. «Рейс выполняет авиакомпания „Utair“. Стойки регистрации вашего рейса будут известны позже», — указано на сайте аэропорта. Из-за задержки вовремя не вылетели и пассажиры из Перми в Уфу. Этот рейс должен был стартовать в 11:45.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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