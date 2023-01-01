Пассажиры несколько часов не могут вылететь из Уфы в Пермь и обратно

02 января 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Время вылета на табло меняется, а пассажирам остается ждать Фото: Антон Белицкий © URA.RU В аэропорту Уфы на несколько часов задержан вылет борта в Пермь. Пассажиры должны были отправиться в столицу Прикамья в 9:25, но посадка до сих пор не объявлена, следует из данных на табло башкирского аэропорта. «Рейс выполняет авиакомпания „Utair“. Стойки регистрации вашего рейса будут известны позже», — указано на сайте аэропорта. Из-за задержки вовремя не вылетели и пассажиры из Перми в Уфу. Этот рейс должен был стартовать в 11:45.

В аэропорту Уфы на несколько часов задержан вылет борта в Пермь. Пассажиры должны были отправиться в столицу Прикамья в 9:25, но посадка до сих пор не объявлена, следует из данных на табло башкирского аэропорта. «Рейс выполняет авиакомпания „Utair“. Стойки регистрации вашего рейса будут известны позже», — указано на сайте аэропорта. Из-за задержки вовремя не вылетели и пассажиры из Перми в Уфу. Этот рейс должен был стартовать в 11:45.