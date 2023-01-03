03 января 2023

Звезда «Мстителей» показал шокирующий снимок после несчастного случая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Актер Джереми Реннер поделился фотографией из больницы Фото:

Звезда фильма «Мстителей» Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза, поделился с поклонниками снимком из больницы. Актер получил травмы при уборке снега в момент наезда на него снегоуборочного комбайна.

«Сейчас в голове все слишком спутанно, чтобы печатать», — подписал фотографию Реннер. Также актер добавил слова благодарности своим поклонникам за поддержку.

Актер Джереми Реннер поделился фотографией с поклонниками

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Звезда фильма «Мстителей» Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза, поделился с поклонниками снимком из больницы. Актер получил травмы при уборке снега в момент наезда на него снегоуборочного комбайна. «Сейчас в голове все слишком спутанно, чтобы печатать», — подписал фотографию Реннер. Также актер добавил слова благодарности своим поклонникам за поддержку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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