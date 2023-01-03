Актер Джереми Реннер поделился фотографией из больницы
Звезда фильма «Мстителей» Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза, поделился с поклонниками снимком из больницы. Актер получил травмы при уборке снега в момент наезда на него снегоуборочного комбайна.
«Сейчас в голове все слишком спутанно, чтобы печатать», — подписал фотографию Реннер. Также актер добавил слова благодарности своим поклонникам за поддержку.
Актер Джереми Реннер поделился фотографией с поклонниками
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.