Звезда «Мстителей» показал шокирующий снимок после несчастного случая. Фото 04 января 2023 в 07:25 Размер текста - 17 + Актер Джереми Реннер поделился фотографией из больницы Фото: Анна Майорова © URA.RU Звезда фильма «Мстителей» Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза, поделился с поклонниками снимком из больницы. Актер получил травмы при уборке снега в момент наезда на него снегоуборочного комбайна. «Сейчас в голове все слишком спутанно, чтобы печатать», — подписал фотографию Реннер. Также актер добавил слова благодарности своим поклонникам за поддержку. Актер Джереми Реннер поделился фотографией с поклонниками Аккаунт Джереми Реннера в социальных сетях Звезда фильма «Мстителей» Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза, поделился с поклонниками снимком из больницы. Актер получил травмы при уборке снега в момент наезда на него снегоуборочного комбайна. «Сейчас в голове все слишком спутанно, чтобы печатать», — подписал фотографию Реннер. Также актер добавил слова благодарности своим поклонникам за поддержку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям