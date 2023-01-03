Пермяков предупредили об изменении в движении электричек

В Пермском крае на три дня ограничат маршрут следования электричек до станции Пашия (Горнозаводский округ). Это связано с проведением ремонтных работ, предупреждает на своем сайте АО «Пермская пригородная компания».
«В связи с проведением ремонтных работ на участке Скальный — Всесвятская 10,12, 26 января ограничивают маршрут следования до станции Пашия пригородные поезда: № 6841 сообщением Европейская-Чусовская; № 7444 сообщением Чусовская — Европейская», — информирует компания.
URA.RU рассказывало, что решение отменить скоростной электропоезд «Ласточка», который курсирует из Перми в Екатеринбург и обратно, вызвало возмущение жителей края. Спустя несколько дней после решения об отмене электрички власти Прикамья сообщили, что «Ласточку» решено оставить на указанном маршруте
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