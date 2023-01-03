03 января 2023
02 января 2023

Пермяков предупредили об изменении в движении электричек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожная станция Пермь-2., электричка ласточка
Изменения в движении электричек связаны с проведением ремонтных работ Фото:

В Пермском крае на три дня ограничат маршрут следования электричек до станции Пашия (Горнозаводский округ). Это связано с проведением ремонтных работ, предупреждает на своем сайте АО «Пермская пригородная компания».

«В связи с проведением ремонтных работ на участке Скальный — Всесвятская 10,12, 26 января ограничивают маршрут следования до станции Пашия пригородные поезда: № 6841 сообщением Европейская-Чусовская; № 7444 сообщением Чусовская — Европейская», — информирует компания.

URA.RU рассказывало, что решение отменить скоростной электропоезд «Ласточка», который курсирует из Перми в Екатеринбург и обратно, вызвало возмущение жителей края. Спустя несколько дней после решения об отмене электрички власти Прикамья сообщили, что «Ласточку» решено оставить на указанном маршруте

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

В Пермском крае на три дня ограничат маршрут следования электричек до станции Пашия (Горнозаводский округ). Это связано с проведением ремонтных работ, предупреждает на своем сайте АО «Пермская пригородная компания». «В связи с проведением ремонтных работ на участке Скальный — Всесвятская 10,12, 26 января ограничивают маршрут следования до станции Пашия пригородные поезда: № 6841 сообщением Европейская-Чусовская; № 7444 сообщением Чусовская — Европейская», — информирует компания. URA.RU рассказывало, что решение отменить скоростной электропоезд «Ласточка», который курсирует из Перми в Екатеринбург и обратно, вызвало возмущение жителей края. Спустя несколько дней после решения об отмене электрички власти Прикамья сообщили, что «Ласточку» решено оставить на указанном маршруте
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...