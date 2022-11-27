27 ноября 2022

Пермякам предложили отправиться на горнолыжный курорт на «Ласточке»

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ЖД станции и электропоезда. Пермь, электропоезд, электрички, ласточка, железная дорога, жд вокзал пермь 1, жд депо
«Такман экспресс» начнет курсировать с 3 декабря Фото:

Жители Пермского края смогут добраться до горнолыжного курорта «Такман» (Чусовской округ) на «Такман экспрессе». Он начнет курсировать с 3 декабря, сообщается в паблике «Чусовой. Первоисточник» соцсети «ВКонтакте». Скоростной электропоезд «Ласточка» доставит любителей горнолыжного отдыха до Чусового, где осуществляется пересадка на автобус.

«„Такман экспресс“ курсирует с 3 декабря 2022 года по 26 марта 2023 года по выходным и праздничным дням (кроме 31 декабря 2022, 1 января 2023). Стоимость билета в одну сторону от 291 рублей; туда-обратно — от 582 рублей. Зимний спортивный инвентарь в электропоезде „Ласточка“ перевозится бесплатно (при сумме трех измерений до 180 см)», — сообщается в паблике.

Для школьников и студентов действуют скидки. Предъявившим билет на электричку горнолыжный курорт предлагает воспользоваться специальным тарифом. Скоростные «Ласточки» стали курсировать из Перми в Чусовой и обратно с 20 января. Время в пути не превышает 2,5 часов.

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Жители Пермского края смогут добраться до горнолыжного курорта «Такман» (Чусовской округ) на «Такман экспрессе». Он начнет курсировать с 3 декабря, сообщается в паблике «Чусовой. Первоисточник» соцсети «ВКонтакте». Скоростной электропоезд «Ласточка» доставит любителей горнолыжного отдыха до Чусового, где осуществляется пересадка на автобус. «„Такман экспресс“ курсирует с 3 декабря 2022 года по 26 марта 2023 года по выходным и праздничным дням (кроме 31 декабря 2022, 1 января 2023). Стоимость билета в одну сторону от 291 рублей; туда-обратно — от 582 рублей. Зимний спортивный инвентарь в электропоезде „Ласточка“ перевозится бесплатно (при сумме трех измерений до 180 см)», — сообщается в паблике. Для школьников и студентов действуют скидки. Предъявившим билет на электричку горнолыжный курорт предлагает воспользоваться специальным тарифом. Скоростные «Ласточки» стали курсировать из Перми в Чусовой и обратно с 20 января. Время в пути не превышает 2,5 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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