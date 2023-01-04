Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти младенца в свердловской больнице

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за смерти младенца в больнице Нижнего ТагилаФото: Официальный сайт Президента РФ
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин получил возбудить уголовное дело по факту смерти пятимесячного ребенка в больнице Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Богинскому. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее жительница Нижнего Тагила обратилась к Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в причинах смерти младенца и обратить внимание на возможные халатные действия со стороны медработников. Свердловские следователи уже начали проводить проверку.
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин получил возбудить уголовное дело по факту смерти пятимесячного ребенка в больнице Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Богинскому. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее жительница Нижнего Тагила обратилась к Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в причинах смерти младенца и обратить внимание на возможные халатные действия со стороны медработников. Свердловские следователи уже начали проводить проверку.