Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти младенца в свердловской больнице

05 января 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за смерти младенца в больнице Нижнего Тагила Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин получил возбудить уголовное дело по факту смерти пятимесячного ребенка в больнице Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Богинскому. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее жительница Нижнего Тагила обратилась к Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в причинах смерти младенца и обратить внимание на возможные халатные действия со стороны медработников. Свердловские следователи уже начали проводить проверку.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин получил возбудить уголовное дело по факту смерти пятимесячного ребенка в больнице Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Богинскому. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее жительница Нижнего Тагила обратилась к Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в причинах смерти младенца и обратить внимание на возможные халатные действия со стороны медработников. Свердловские следователи уже начали проводить проверку.