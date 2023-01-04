04 января 2023
03 января 2023

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти младенца в свердловской больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за смерти младенца в больнице Нижнего Тагила Фото:

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин получил возбудить уголовное дело по факту смерти пятимесячного ребенка в больнице Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Богинскому. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее жительница Нижнего Тагила обратилась к Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в причинах смерти младенца и обратить внимание на возможные халатные действия со стороны медработников. Свердловские следователи уже начали проводить проверку.

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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин получил возбудить уголовное дело по факту смерти пятимесячного ребенка в больнице Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Богинскому. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее жительница Нижнего Тагила обратилась к Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в причинах смерти младенца и обратить внимание на возможные халатные действия со стороны медработников. Свердловские следователи уже начали проводить проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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