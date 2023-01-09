Экс-советник президента Украины предсказал крах режиму Зеленского

Экс-советник президента Украины: если США найдут доказательства коррупции Киева, то Зеленскому придет конец

09 января 2023 в 21:24 Размер текста - 17 +

Правлению Владимира Зеленского придет конец, если США найдут доказательства его коррупции, заявил Олег Соскин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае, если партия Республиканцев США найдет доказательства коррупции в поставках Киеву военной помощи, то правлению президента Украины Владимира Зеленского придет конец. С таким мнением выступил экономист и экс-советник президента Украины Олег Соскин. «Естественно, если республиканцы это (доказательства коррупции в поставках оружия Украине — прим. URA.RU) сейчас раскопают и оно вдруг окажется правдой, то режиму Зеленского придет полный [конец]», — заявил Соскин в видео, опубликованном на своем youtube-канале. Экс-советник президента Украины пояснил, что надзор за предоставлением помощи Киеву лично ведет спикер американского Конгресса от партии Республиканцев Кевин Маккарти, который разбирается в вопросе поставок Украине денег «серьезнейшим образом». Маккарти был избран спикером палаты представителей Конгресса США в январе, сообщает телеканал 360. После назначения на новый пост он заявлял, что не допустит продолжения практики «открытых чеков» для Украины, когда Киев получал многомиллионную военную помощь без должной отчетности. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь, выступал с мнением, что с приходом Маккрати к должности спикера американского конгресса, республиканцы обрели возможность повлиять на завершение конфликта на Украине, отмечает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае, если партия Республиканцев США найдет доказательства коррупции в поставках Киеву военной помощи, то правлению президента Украины Владимира Зеленского придет конец. С таким мнением выступил экономист и экс-советник президента Украины Олег Соскин. «Естественно, если республиканцы это (доказательства коррупции в поставках оружия Украине — прим. URA.RU) сейчас раскопают и оно вдруг окажется правдой, то режиму Зеленского придет полный [конец]», — заявил Соскин в видео, опубликованном на своем youtube-канале. Экс-советник президента Украины пояснил, что надзор за предоставлением помощи Киеву лично ведет спикер американского Конгресса от партии Республиканцев Кевин Маккарти, который разбирается в вопросе поставок Украине денег «серьезнейшим образом». Маккарти был избран спикером палаты представителей Конгресса США в январе, сообщает телеканал 360. После назначения на новый пост он заявлял, что не допустит продолжения практики «открытых чеков» для Украины, когда Киев получал многомиллионную военную помощь без должной отчетности. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь, выступал с мнением, что с приходом Маккрати к должности спикера американского конгресса, республиканцы обрели возможность повлиять на завершение конфликта на Украине, отмечает «Национальная служба новостей».