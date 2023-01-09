09 января 2023

WSJ: у Пентагона возникла проблема с поставками систем разведки Vampire Украине

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
Пентагон не сможет поставить Украине защиту от беспилотников в ближайшие полгода Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пентагон сталкивается с проблемами при попытке организовать поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) модульных разведывательно-ударных систем по борьбе с беспилотниками Vampire. Военные ведомства США смогут поставить соответствующие вооружения не ранее лета текущего года. Об этом рассказали в администрации Соединенных Штатов.

«США поставят Украине четыре комплекса Vampire не раньше середины текущего года. Еще 10 таких систем поступят в распоряжение Киева к концу 2023 года», — сообщили высокопоставленные лица в администрации США, их слова передает The Wall Street Journal. Поставки вооружения, способного противостоять беспилотным летательным аппаратам были обещаны Киеву еще в августе прошлого года, однако Пентагон смог заключить контракт с производителем только в декабре.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Запад в недостаточной военной помощи. По его мнению, никто не сделал достаточно для того, чтобы организовать адекватную помощь Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями Вооруженных сил РФ, по словам президента Владимира Путина, являются денацификация и демилитаризация Украины.

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Пентагон сталкивается с проблемами при попытке организовать поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) модульных разведывательно-ударных систем по борьбе с беспилотниками Vampire. Военные ведомства США смогут поставить соответствующие вооружения не ранее лета текущего года. Об этом рассказали в администрации Соединенных Штатов. «США поставят Украине четыре комплекса Vampire не раньше середины текущего года. Еще 10 таких систем поступят в распоряжение Киева к концу 2023 года», — сообщили высокопоставленные лица в администрации США, их слова передает The Wall Street Journal. Поставки вооружения, способного противостоять беспилотным летательным аппаратам были обещаны Киеву еще в августе прошлого года, однако Пентагон смог заключить контракт с производителем только в декабре. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Запад в недостаточной военной помощи. По его мнению, никто не сделал достаточно для того, чтобы организовать адекватную помощь Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями Вооруженных сил РФ, по словам президента Владимира Путина, являются денацификация и демилитаризация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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