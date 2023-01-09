WSJ: у Пентагона возникла проблема с поставками систем разведки Vampire Украине

10 января 2023 в 01:14 Размер текста - 17 +

Пентагон не сможет поставить Украине защиту от беспилотников в ближайшие полгода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон сталкивается с проблемами при попытке организовать поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) модульных разведывательно-ударных систем по борьбе с беспилотниками Vampire. Военные ведомства США смогут поставить соответствующие вооружения не ранее лета текущего года. Об этом рассказали в администрации Соединенных Штатов. «США поставят Украине четыре комплекса Vampire не раньше середины текущего года. Еще 10 таких систем поступят в распоряжение Киева к концу 2023 года», — сообщили высокопоставленные лица в администрации США, их слова передает The Wall Street Journal . Поставки вооружения, способного противостоять беспилотным летательным аппаратам были обещаны Киеву еще в августе прошлого года, однако Пентагон смог заключить контракт с производителем только в декабре. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Запад в недостаточной военной помощи. По его мнению, никто не сделал достаточно для того, чтобы организовать адекватную помощь Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями Вооруженных сил РФ, по словам президента Владимира Путина, являются денацификация и демилитаризация Украины.

Пентагон сталкивается с проблемами при попытке организовать поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) модульных разведывательно-ударных систем по борьбе с беспилотниками Vampire. Военные ведомства США смогут поставить соответствующие вооружения не ранее лета текущего года. Об этом рассказали в администрации Соединенных Штатов. «США поставят Украине четыре комплекса Vampire не раньше середины текущего года. Еще 10 таких систем поступят в распоряжение Киева к концу 2023 года», — сообщили высокопоставленные лица в администрации США, их слова передает The Wall Street Journal. Поставки вооружения, способного противостоять беспилотным летательным аппаратам были обещаны Киеву еще в августе прошлого года, однако Пентагон смог заключить контракт с производителем только в декабре. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Запад в недостаточной военной помощи. По его мнению, никто не сделал достаточно для того, чтобы организовать адекватную помощь Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями Вооруженных сил РФ, по словам президента Владимира Путина, являются денацификация и демилитаризация Украины.