Делегация РФ вылетела за Благодатным огнем в Израиль

Группа представителей Фонда Андрея Первозванного (апостол) вылетела из аэропорта Внуково-3 в Израиль для получения святыни. Перед вылетом митрополит Каширский Феогност провел торжественный молебен в аэропорту. Эта ежегодная миссия осуществляется с 2003 года по благословению патриарха.
«Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела из аэропорта Внуково-3 в Израиль для получения Благодатного огня. Перед вылетом в аэропорту состоялся молебен», — пишет ТАСС.
После получения огонь будет доставлен в приграничные регионы России — Белгородскую, Брянскую и Курскую области. В Москве его встретят в храме Христа Спасителя и 15 других церквях.
С 2003 года Фонд Андрея Первозванного каждый год привозит Благодатный огонь из храма Гроба Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к празднику Пасхи. В 2025 году празднование Воскресения Христова 20 апреля совпадет у всех христианских конфессий. По традиции Благодатный огонь, как великую святыню, доставляют в разные страны.
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