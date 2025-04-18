Делегация РФ вылетела за Благодатным огнем в Израиль

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Перед вылетом в аэропорту состоялся молебен
Перед вылетом в аэропорту состоялся молебен Фото:

Группа представителей Фонда Андрея Первозванного (апостол) вылетела из аэропорта Внуково-3 в Израиль для получения святыни. Перед вылетом митрополит Каширский Феогност провел торжественный молебен в аэропорту.  Эта ежегодная миссия осуществляется с 2003 года по благословению патриарха.

«Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела из аэропорта Внуково-3 в Израиль для получения Благодатного огня. Перед вылетом в аэропорту состоялся молебен», — пишет ТАСС. 

После получения огонь будет доставлен в приграничные регионы России — Белгородскую, Брянскую и Курскую области. В Москве его встретят в храме Христа Спасителя и 15 других церквях.

С 2003 года Фонд Андрея Первозванного каждый год привозит Благодатный огонь из храма Гроба Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к празднику Пасхи. В 2025 году празднование Воскресения Христова 20 апреля совпадет у всех христианских конфессий. По традиции Благодатный огонь, как великую святыню, доставляют в разные страны.

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Группа представителей Фонда Андрея Первозванного (апостол) вылетела из аэропорта Внуково-3 в Израиль для получения святыни. Перед вылетом митрополит Каширский Феогност провел торжественный молебен в аэропорту.  Эта ежегодная миссия осуществляется с 2003 года по благословению патриарха. «Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела из аэропорта Внуково-3 в Израиль для получения Благодатного огня. Перед вылетом в аэропорту состоялся молебен», — пишет ТАСС.  После получения огонь будет доставлен в приграничные регионы России — Белгородскую, Брянскую и Курскую области. В Москве его встретят в храме Христа Спасителя и 15 других церквях. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного каждый год привозит Благодатный огонь из храма Гроба Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к празднику Пасхи. В 2025 году празднование Воскресения Христова 20 апреля совпадет у всех христианских конфессий. По традиции Благодатный огонь, как великую святыню, доставляют в разные страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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