В Магнитогорске пропал 14-летний подросток. Фото

11 января 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Подростка ищут с 11 января полиция и волонтеры Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают пропавшего 14-летнего подростка, который 11 января ушел и не выходит на связь. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛЕГИОН СПАС74» в соцсетях. «Пропал Лемеш Илья Иванович. 11 января в Магнитогорске ушел из здания на улице Металлургов, 15, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, волосы светло-русые, глаза зеленый, среднего телосложения. Особые приметы: справа над верней губой родинка. Был одет: серая куртка, черные штаны, бело-черные кроссовки с оранжевыми вставками, темно-синяя шапка с красной надписью „Nike“», — говорится в объявлении о пропаже подростка. Ребенок может находиться в парках и местах скопления молодежи, в компьютерных клубах. Всех, кто видел подростка, просят обращаться к волонтерам или в полицию. При себе подросток имеет светло-серый рюкзак Фото: паблик «ЛЕГИОН СПАС74» ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ» в соцсети «ВКонтакте»

В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают пропавшего 14-летнего подростка, который 11 января ушел и не выходит на связь. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛЕГИОН СПАС74» в соцсетях. «Пропал Лемеш Илья Иванович. 11 января в Магнитогорске ушел из здания на улице Металлургов, 15, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, волосы светло-русые, глаза зеленый, среднего телосложения. Особые приметы: справа над верней губой родинка. Был одет: серая куртка, черные штаны, бело-черные кроссовки с оранжевыми вставками, темно-синяя шапка с красной надписью „Nike“», — говорится в объявлении о пропаже подростка. Ребенок может находиться в парках и местах скопления молодежи, в компьютерных клубах. Всех, кто видел подростка, просят обращаться к волонтерам или в полицию.