10 января 2023

В Магнитогорске пропал 14-летний подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, полиция патруль ппс
Подростка ищут с 11 января полиция и волонтеры Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают пропавшего 14-летнего подростка, который 11 января ушел и не выходит на связь. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛЕГИОН СПАС74» в соцсетях.

«Пропал Лемеш Илья Иванович. 11 января в Магнитогорске ушел из здания на улице Металлургов, 15, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, волосы светло-русые, глаза зеленый, среднего телосложения. Особые приметы: справа над верней губой родинка. Был одет: серая куртка, черные штаны, бело-черные кроссовки с оранжевыми вставками, темно-синяя шапка с красной надписью „Nike“», — говорится в объявлении о пропаже подростка.

Ребенок может находиться в парках и местах скопления молодежи, в компьютерных клубах. Всех, кто видел подростка, просят обращаться к волонтерам или в полицию.

При себе подросток имеет светло-серый рюкзак
Фото:

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В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают пропавшего 14-летнего подростка, который 11 января ушел и не выходит на связь. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛЕГИОН СПАС74» в соцсетях. «Пропал Лемеш Илья Иванович. 11 января в Магнитогорске ушел из здания на улице Металлургов, 15, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, волосы светло-русые, глаза зеленый, среднего телосложения. Особые приметы: справа над верней губой родинка. Был одет: серая куртка, черные штаны, бело-черные кроссовки с оранжевыми вставками, темно-синяя шапка с красной надписью „Nike“», — говорится в объявлении о пропаже подростка. Ребенок может находиться в парках и местах скопления молодежи, в компьютерных клубах. Всех, кто видел подростка, просят обращаться к волонтерам или в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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