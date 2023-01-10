Тюменец избил пожилую мать стулом и сковородкой

11 января 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Нетрезвый мужчина напал на 73-летнюю мать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюменской области напал на свою 73-летнюю мать и избил ее табуретом и сковородкой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД региона. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. «31 декабря в селе Исетское Тюменской области ранее судимый мужчина пришел домой с работы в состоянии опьянения и поссорился со своей матерью 1949 года рождения. В ходе конфликта мужчина схватил табурет и несколько раз ударил им пожилую женщину по голове», — рассказали URA.RU в силовом ведомстве. Потерпевшая попыталась закрыться от разъяренного сына в комнате, однако ей это не удалось. Мужчина продолжил избиение: он взял сковороду и, угрожая убийством, еще раз ударил пенсионерку. Спасти женщину помогла ее дочь: после звонка матери она вызвала полицию. Подозреваемого задержали и завели на него уголовное дело, по которому мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Житель Тюменской области напал на свою 73-летнюю мать и избил ее табуретом и сковородкой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД региона. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. «31 декабря в селе Исетское Тюменской области ранее судимый мужчина пришел домой с работы в состоянии опьянения и поссорился со своей матерью 1949 года рождения. В ходе конфликта мужчина схватил табурет и несколько раз ударил им пожилую женщину по голове», — рассказали URA.RU в силовом ведомстве. Потерпевшая попыталась закрыться от разъяренного сына в комнате, однако ей это не удалось. Мужчина продолжил избиение: он взял сковороду и, угрожая убийством, еще раз ударил пенсионерку. Спасти женщину помогла ее дочь: после звонка матери она вызвала полицию. Подозреваемого задержали и завели на него уголовное дело, по которому мужчине грозит до двух лет лишения свободы.