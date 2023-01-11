В Екатеринбурге готовятся к открытию аналога Starbucks. Фото

12 января 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Starbucks покинул Россию в конце мая 2022 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Кофейня от рэпера Тимати Stars Coffee, ставшая аналогом ушедшего из России Starbucks, откроется в Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» на следующей неделе. Информация об этом появилась в telegram-канале торгового центра. «Угадайте, кто откроется в Гринвиче на следующей неделе? Подсказка: начинается на Stars», — написали представители «Гринвича». Судя по фото, которым был дополнен пост, кофейня откроется на месте бывшего Starbucks. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в компанию Stars Coffee. Однако там от пояснений отказались и предложили следить за telegram-каналом заведения в ближайшие дни. Ранее URA.RU сообщало, что на карте «2ГИС» появились три точки кофейни Stars Coffee. Заведения стали аналогом ушедшего из России Starbucks. Компания покинула РФ в мае 2022 года из-за начала спецоперации на Украине. Бизнес выкупил рэпер Тимати (Тимур Юнусов), эту же информацию подтвердил его бизнес-партнер Антон Пинский. Новое заведение было решено назвать Stars Coffee. Судя по фото, кофейня от Тимати уже полностью готова к открытию Фото: telegram-канал ТРЦ «Гринвич»

Кофейня от рэпера Тимати Stars Coffee, ставшая аналогом ушедшего из России Starbucks, откроется в Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» на следующей неделе. Информация об этом появилась в telegram-канале торгового центра. «Угадайте, кто откроется в Гринвиче на следующей неделе? Подсказка: начинается на Stars», — написали представители «Гринвича». Судя по фото, которым был дополнен пост, кофейня откроется на месте бывшего Starbucks. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в компанию Stars Coffee. Однако там от пояснений отказались и предложили следить за telegram-каналом заведения в ближайшие дни. Ранее URA.RU сообщало, что на карте «2ГИС» появились три точки кофейни Stars Coffee. Заведения стали аналогом ушедшего из России Starbucks. Компания покинула РФ в мае 2022 года из-за начала спецоперации на Украине. Бизнес выкупил рэпер Тимати (Тимур Юнусов), эту же информацию подтвердил его бизнес-партнер Антон Пинский. Новое заведение было решено назвать Stars Coffee.