В Екатеринбурге вместо Starbucks откроют три кофейни от Тимати. Фото

01 сентября 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Все точки бывшего Starbucks должны открыться в течение сентября Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге вскоре после ребрендинга откроются точки кофейни Stars Coffee. Заведения стали аналогом ушедшего из России Starbucks. Информация о предстоящем открытии появилась на карте «2ГИС». «Скоро открытие. Компания скоро откроет здесь новый офис. Уточняйте информацию у компании», — говорится в сообщении на карте. Судя по данным «2ГИС», заведения от рэпера Тимати и бизнесмена Антона Пинского появятся в ТРЦ «Гринвич», «Пассаж» и «Мега». URA.RU попыталось связаться с представителями Stars Coffee по телефону, однако трубку никто не взял. После этого был направлен письменный запрос. На момент публикации ответа на него не поступало. Ранее рэпер Тимати (Тимур Юнусов) выкупил все активы сети кофеен Starbucks в России. Эту же информацию подтвердил его бизнес-партнер Антон Пинский. Открытие всех точек бывшей американской компании планируется в сентябре. Об уходе Starbucks из РФ стало известно в конце мая, передает сайт MK.RU . Иностранные компании начали активно уходить из России после начала спецоперации на Украине. Часть из них продала бизнес в России и провела ребрендинг, как McDonald’s, который превратился во «Вкусно — и точка». Открытие предполагается в трех точках города Фото: скриншот «2ГИС»

В Екатеринбурге вскоре после ребрендинга откроются точки кофейни Stars Coffee. Заведения стали аналогом ушедшего из России Starbucks. Информация о предстоящем открытии появилась на карте «2ГИС». «Скоро открытие. Компания скоро откроет здесь новый офис. Уточняйте информацию у компании», — говорится в сообщении на карте. Судя по данным «2ГИС», заведения от рэпера Тимати и бизнесмена Антона Пинского появятся в ТРЦ «Гринвич», «Пассаж» и «Мега». URA.RU попыталось связаться с представителями Stars Coffee по телефону, однако трубку никто не взял. После этого был направлен письменный запрос. На момент публикации ответа на него не поступало. Ранее рэпер Тимати (Тимур Юнусов) выкупил все активы сети кофеен Starbucks в России. Эту же информацию подтвердил его бизнес-партнер Антон Пинский. Открытие всех точек бывшей американской компании планируется в сентябре. Об уходе Starbucks из РФ стало известно в конце мая, передает сайт MK.RU. Иностранные компании начали активно уходить из России после начала спецоперации на Украине. Часть из них продала бизнес в России и провела ребрендинг, как McDonald’s, который превратился во «Вкусно — и точка».