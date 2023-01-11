11 января 2023

Главы пермской прокуратуры примут жителей в северных городах края

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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
В Соликамске прием начнется в 9:30, в Березниках — в 10:30 Фото:

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров 13 января приедет в Соликамск, чтобы провести прием местных жителей. Его заместитель Алексей Иванов проведет прием в тот же день для жителей Березников. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«13 января 2023 г. прокурор Пермского края Павел Бухтояров проведет выездной прием граждан в Соликамской городской прокуратуре Пермского края. 13 января 2023 г. заместитель прокурора Пермского края Алексей Иванов проведет выездной прием граждан в прокуратуре г. Березники Пермского края», — говорится на сайте.

В Соликамске встреча начнется 9:30 утра, в Березниках — в 10:30. Жители могут задать интересующие вопросы или рассказать о своих жалобах. Записаться можно заранее в прокуратуре города или по телефону на сайте.

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Прокурор Пермского края Павел Бухтояров 13 января приедет в Соликамск, чтобы провести прием местных жителей. Его заместитель Алексей Иванов проведет прием в тот же день для жителей Березников. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. «13 января 2023 г. прокурор Пермского края Павел Бухтояров проведет выездной прием граждан в Соликамской городской прокуратуре Пермского края. 13 января 2023 г. заместитель прокурора Пермского края Алексей Иванов проведет выездной прием граждан в прокуратуре г. Березники Пермского края», — говорится на сайте. В Соликамске встреча начнется 9:30 утра, в Березниках — в 10:30. Жители могут задать интересующие вопросы или рассказать о своих жалобах. Записаться можно заранее в прокуратуре города или по телефону на сайте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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