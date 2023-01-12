На челябинской трассе мужчина кидался с ножом на проезжающие автомобили. Видео

13 января 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Мужчина разгуливал вдоль и поперек трассы с ножом в руках Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области мужчина бросался с ножом на проезжающие мимо автомобили. Видео 13 января опубликовали очевидцы в социальных сетях. «Водитель с ножом вышел. Нож в руках. Фуры тормозит. На белую машину, которая проехала, кинулся с ножом», — рассказывают очевидцы на видео, опубликованного в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «Вконтакте». Водители готовятся обороняться от неадекватного мужчины. Они ищут монтировку или трубу. При этом никто не собирается открывать двери неадеквату. В итоге тот попытался догнать машину, в которой сидел оператор. Мужчины отъехали от него на безопасное расстояние. Как сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел еще 4 января. В отдел МВД России по Катав-Ивановскому району сообщили о мужчине находящимся у кафе «Лада». На место выезжали полицейские. Они задержали мужчину и доставили его в больницу.

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области мужчина бросался с ножом на проезжающие мимо автомобили. Видео 13 января опубликовали очевидцы в социальных сетях. «Водитель с ножом вышел. Нож в руках. Фуры тормозит. На белую машину, которая проехала, кинулся с ножом», — рассказывают очевидцы на видео, опубликованного в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «Вконтакте». Водители готовятся обороняться от неадекватного мужчины. Они ищут монтировку или трубу. При этом никто не собирается открывать двери неадеквату. В итоге тот попытался догнать машину, в которой сидел оператор. Мужчины отъехали от него на безопасное расстояние. Как сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел еще 4 января. В отдел МВД России по Катав-Ивановскому району сообщили о мужчине находящимся у кафе «Лада». На место выезжали полицейские. Они задержали мужчину и доставили его в больницу.