04 января 2025
03 января 2025

Мигрант пытался дать взятку челябинскому полицейскому

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе с выдворением из РФ нарушитель получит уголовную статью
Вместе с выдворением из РФ нарушитель получит уголовную статью Фото:

В Челябинске мигрант пытался подкупить полицейского, чтобы его не выдворили из России за нарушения правил пребывания в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«В Металлургическом районе сотрудники Госавтоинспекции задержали иностранца, 1990 года рождения, чтобы установить законность нахождения его в РФ. Его доставили в райотдел полиции. Пытаясь избежать ответственности, мигрант передал взятку в 15 тысяч рублей сотруднику полиции из отдела по вопросам миграции», — заявляет пресс-служба ведомства. 

О попытке дать взятку полицейский сообщил руководству. Преступные действия иностранца были задокументированы. Теперь задержанному, помимо выдворения, грозит уголовная ответственность за дачу взятки. За это преступление предусмотрено наказание не только в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, но и лишение свободы на срок до двух лет.

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В Челябинске мигрант пытался подкупить полицейского, чтобы его не выдворили из России за нарушения правил пребывания в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. «В Металлургическом районе сотрудники Госавтоинспекции задержали иностранца, 1990 года рождения, чтобы установить законность нахождения его в РФ. Его доставили в райотдел полиции. Пытаясь избежать ответственности, мигрант передал взятку в 15 тысяч рублей сотруднику полиции из отдела по вопросам миграции», — заявляет пресс-служба ведомства.  О попытке дать взятку полицейский сообщил руководству. Преступные действия иностранца были задокументированы. Теперь задержанному, помимо выдворения, грозит уголовная ответственность за дачу взятки. За это преступление предусмотрено наказание не только в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, но и лишение свободы на срок до двух лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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