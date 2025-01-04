Мигрант пытался дать взятку челябинскому полицейскому

В Челябинске мигрант пытался подкупить полицейского, чтобы его не выдворили из России за нарушения правил пребывания в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
«В Металлургическом районе сотрудники Госавтоинспекции задержали иностранца, 1990 года рождения, чтобы установить законность нахождения его в РФ. Его доставили в райотдел полиции. Пытаясь избежать ответственности, мигрант передал взятку в 15 тысяч рублей сотруднику полиции из отдела по вопросам миграции», — заявляет пресс-служба ведомства.
О попытке дать взятку полицейский сообщил руководству. Преступные действия иностранца были задокументированы. Теперь задержанному, помимо выдворения, грозит уголовная ответственность за дачу взятки. За это преступление предусмотрено наказание не только в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, но и лишение свободы на срок до двух лет.
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