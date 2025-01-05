Челябинские туристы в праздники отправились в горы и пошли в баню

В праздники челябинцы активно путешествуют по родным краям и дальше Фото: Размик Закарян © URA.RU

Туристы в Челябинской области проявили активность в праздники, увеличив объем бронирования номеров и его глубину. Участники рынка рассказали URA.RU, что у путешественников популярно посещение бань, горные восхождения и прогулки по свежему воздуху. Зато от катания на собачьих упряжках пришлось отказаться из-за малого количества снега.

«Гостиница забронирована на протяжении всех праздничных дней, нет свободных мест. Наплыв с 3 января. Много туров на снегоходах: туристам нравится — заказывают. Активно идут пешком, поднимаются на Уреньгу. В основном приезжают семьями или небольшими группами», — поделилась с URA.RU директор отеля «Веселая мельница» в Веселовке под Златоустом Татьяна Рыбкина. Собеседница добавила, что много туристов приезжает из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени.

Рыбкина отметила, что у гостей пользуются спросом бани с чанами на улице. Активно покупают билеты в открытые музеи. Бронировать отдых начали в середине октября. Полная загрузка сформировалась как у гостиничных номеров, так и хостела. Гостям нравятся оформление комнат в славянской тематике и сельская пища. Владелица глэмпинга «Хэллоферма» на озере Аллаки Олеся Рекунова подтвердила стабильный спрос.

«Мы 31 декабря только успели запустить новый домик, еще фотографии на сайт не выставили, а его уже сняли. Теперь пять зимних домов есть, шестой достраиваем. У нас собаки хаски, так туристам нравится с ними гулять. Нынче обходимся без катания на упряжках. Гости приезжают из Челябинска и Екатеринбурга», — пояснила URA.RU Рекунова.

Директор туроператора «Вита трэвел» в Челябинске Алексей Ципордей отметил заметный рост интереса к экскурсионным программам, на которых специализируется компания. По словам руководителя, челябинцы активно едут в другие регионы.

«Несмотря на некоторые аннуляции туров в Абхазию, вызванные политическими проблемами республики, спрос на путешествия в других направлениях высокий. Путешественники отправляются в Москву, Санкт-Петербург, Калининград и на Байкал», — сказал URA.RU Ципордей.

Глава «Вита трэвел» отметил, что средний чек в среднем по отрасли за год увеличился на 20-30%. Участники рынка оценили, что при этом турпоток увеличился тоже на треть.

Перед началом праздников ряд собеседников URA.RU высказывал опасения относительно загрузки в каникулы. Некоторые места размещения столкнулись с отказами от бронирования. Вместе с тем, в регионе объем номерного фонда за год вырос на 500 номеров, достигнув отметки в 20 тысяч номеров.