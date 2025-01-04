04 января 2025

Полпред Жога исполнил новогоднюю мечту челябинской девочки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Шарик с мечтой Аделины полпред снял с «Елки желаний»
Шарик с мечтой Аделины полпред снял с «Елки желаний» Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога осуществил новогоднюю мечту 11-летней девочки из Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба его аппарата.

«Сегодня в Челябинске Артем Жога выполнил желание 11-летней Аделины Альбаевой. Девочка встретилась с хоккейной командой „Трактор“. Шарик с ее мечтой был снят с „Елки желаний“», — говорится в сообщении пресс-службы полпреда. 

Аделина, вместе с мамой и младшим братом, приехала сегодня в Челябинск из Кыштыма. Она посетила матч между командами «Трактор» и «Автомобилист». Девочка также приняла участие в индивидуальной автограф-сессии, пообщалась с любимыми хоккеистами и с полпредом в УрФО.

Ранее Жога исполнил новогоднее желание ребенка из Челябинска. Четырехлетнему Артему доставили велотренажер, о котором мечтал ребенок. 

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога осуществил новогоднюю мечту 11-летней девочки из Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба его аппарата. «Сегодня в Челябинске Артем Жога выполнил желание 11-летней Аделины Альбаевой. Девочка встретилась с хоккейной командой „Трактор“. Шарик с ее мечтой был снят с „Елки желаний“», — говорится в сообщении пресс-службы полпреда.  Аделина, вместе с мамой и младшим братом, приехала сегодня в Челябинск из Кыштыма. Она посетила матч между командами «Трактор» и «Автомобилист». Девочка также приняла участие в индивидуальной автограф-сессии, пообщалась с любимыми хоккеистами и с полпредом в УрФО. Ранее Жога исполнил новогоднее желание ребенка из Челябинска. Четырехлетнему Артему доставили велотренажер, о котором мечтал ребенок. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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