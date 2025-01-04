Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога осуществил новогоднюю мечту 11-летней девочки из Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба его аппарата.
«Сегодня в Челябинске Артем Жога выполнил желание 11-летней Аделины Альбаевой. Девочка встретилась с хоккейной командой „Трактор“. Шарик с ее мечтой был снят с „Елки желаний“», — говорится в сообщении пресс-службы полпреда.
Аделина, вместе с мамой и младшим братом, приехала сегодня в Челябинск из Кыштыма. Она посетила матч между командами «Трактор» и «Автомобилист». Девочка также приняла участие в индивидуальной автограф-сессии, пообщалась с любимыми хоккеистами и с полпредом в УрФО.
Ранее Жога исполнил новогоднее желание ребенка из Челябинска. Четырехлетнему Артему доставили велотренажер, о котором мечтал ребенок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!