Водитель из Кунашакского района Челябинской области ночью сбил две лошади. Брат пострадавшего записал видеообращение, в котором обвинил в ДТП владельцев животных.
«Ночью 3 января в Кунашаке произошло ДТП, в результате которого были сбиты две лошади. К счастью, водитель и пассажиры автомобиля серьезно не пострадали, но ситуация могла бы обернуться более трагично», — сообщил брат участника аварии в группе «Знамя труда Кунашак» в «ВКонтакте».
Автор обращения отметил, что зачастую владельцы животных в таких ситуациях просто исчезают и не признают своих подопечных, оставляя людей в сложной ситуации. По его словам, ДТП с участием самовольно гуляющих животных — не редкость для Кунашакского района. Он призывает ужесточить меры по обязательному чипированию скота, что поможет установить их владельцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!