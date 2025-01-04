04 января 2025
03 января 2025

Челябинский водитель сбил двух лошадей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП спровоцировали находящиеся на самовыгуле животные (фото из архива)
ДТП спровоцировали находящиеся на самовыгуле животные (фото из архива) Фото:

Водитель из Кунашакского района Челябинской области ночью сбил две лошади. Брат пострадавшего записал видеообращение, в котором обвинил в ДТП владельцев животных.

«Ночью 3 января в Кунашаке произошло ДТП, в результате которого были сбиты две лошади. К счастью, водитель и пассажиры автомобиля серьезно не пострадали, но ситуация могла бы обернуться более трагично», — сообщил брат участника аварии в группе «Знамя труда Кунашак» в «ВКонтакте».

Автор обращения отметил, что зачастую владельцы животных в таких ситуациях просто исчезают и не признают своих подопечных, оставляя людей в сложной ситуации. По его словам, ДТП с участием самовольно гуляющих животных — не редкость для Кунашакского района. Он призывает ужесточить меры по обязательному чипированию скота, что поможет установить их владельцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водитель из Кунашакского района Челябинской области ночью сбил две лошади. Брат пострадавшего записал видеообращение, в котором обвинил в ДТП владельцев животных. «Ночью 3 января в Кунашаке произошло ДТП, в результате которого были сбиты две лошади. К счастью, водитель и пассажиры автомобиля серьезно не пострадали, но ситуация могла бы обернуться более трагично», — сообщил брат участника аварии в группе «Знамя труда Кунашак» в «ВКонтакте». Автор обращения отметил, что зачастую владельцы животных в таких ситуациях просто исчезают и не признают своих подопечных, оставляя людей в сложной ситуации. По его словам, ДТП с участием самовольно гуляющих животных — не редкость для Кунашакского района. Он призывает ужесточить меры по обязательному чипированию скота, что поможет установить их владельцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...