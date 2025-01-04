04 января 2025
03 января 2025

В «Академе» мужчина с ножом бегал по квартирам челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Хулигана задержали и передали сотрудникам полиции
Хулигана задержали и передали сотрудникам полиции Фото:

В микрорайоне «Академ» мужчина с ножом бегал по квартирам жителей Челябинска. Об этом рассказали в охранной компании «Варяг».

«Неадекват в подъезде на улице Академика Сахарова стучал в двери квартир и угрожал жильцам. В руках у него был нож. Консьерж оборудован тревожной кнопкой, поэтому охрана быстро отреагировала», — заявили в охранном агентстве на своей странице «ВАРЯГ технологии безопасности» в «ВКонтакте». 

Злоумышленника задержали и передали в руки полиции. Пострадавших в результате инцидента нет. Источник в правоохранительных органах сообщил, что нарушителя направили на лечение в специализированное медучреждение.

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В микрорайоне «Академ» мужчина с ножом бегал по квартирам жителей Челябинска. Об этом рассказали в охранной компании «Варяг». «Неадекват в подъезде на улице Академика Сахарова стучал в двери квартир и угрожал жильцам. В руках у него был нож. Консьерж оборудован тревожной кнопкой, поэтому охрана быстро отреагировала», — заявили в охранном агентстве на своей странице «ВАРЯГ технологии безопасности» в «ВКонтакте».  Злоумышленника задержали и передали в руки полиции. Пострадавших в результате инцидента нет. Источник в правоохранительных органах сообщил, что нарушителя направили на лечение в специализированное медучреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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